"ريمونتادا" تاريخية لريال في معقل ليفربول ونابولي يفوز على مضيفه فرانكفورت

حقق ريال مدريد الإسباني، "ريمونتادا" مذهلة أمام مضيفه ليفربول الإنكليزي، بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز عريض وتاريخي بنتيجة 5-2،في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما خطا نابولي الإيطالي خطوة كبيرة نحو انجاز تاريخي بفوزه على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر.

وعلى ملعب "أنفليد"، تقدم ليفربول، وصيف الريال بالنسخة الماضية، بهدفين مبكرين للأوروغوياني داروين نونييس بالدقيقة (4) والمصري محمد صلاح في الدقيقة (14)، ليرد ريال بخماسية تناوب عليها فينيسيوس (21 و36) ومواطنه إيدر ميليتاو (47) وبنزيمة (55 و67) الذي أهدى الفوز إلى أسطورة النادي الراحل أمانسيو أمارو الذي توفي عن 83 عاماً.

وفي التفاصيل، وببداية صاعقة، سجل ليفربول هدف السبق بعد تمريرة عرضية من صلاح على الجهة اليمنى تابعها نونييس الذي كسر مصيدة التسلل، بكعب قدمه اليمنى في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (د4).

ولم ينتظر ليفربول أكثر من 10 دقائق لهز شباك مضيفه للمرة الثانية بعد خطأ فادح من حارس "الملكي" كورتوا، الذي حاول ابعاد كرة وصلته من داني كارفاخال، إلا أنه تعثر أمام صلاح الذي لم يجد صعوبة في ايداعها المرمى (14)، في ثامن أهدافه هذا الموسم في المسابقة.

وبات صلاح بهدفه الـ 42، أفضل مسجل قارياً بقميص ليفربول متجاوزاً لاعب الوسط ستيفن جيرارد (41)، كما تساوى مع العاجي ديدييه دروغبا كأفضل مسجل إفريقي في دوري الأبطال مع 44 هدفاً لكل منهما.

"ريمونتادا" تاريخية

إلا أن هذا التقدم المفاجئ لليفربول لم يجعل ريال مدريد يستسلم ، كعادته في دوري الأبطال، إذ قلّص فينيسيوس النتيجة بعد تبادل للكرة مع بنزيمة على الجهة اليسرى ليسدد من داخل منطقة الجزاء أرضية زاحفة بمواجهة 3 مدافعين في الدقيقة (21).

وردّ الحارس البرازيلي أليسون بيكر التحية لنظيره كورتوا بعدما ارتكب بدوره خطأ فادحاً عندما حاول تشتيت كرة أعادها إليه جو غوميز، إلاّ أنها اصطدمت بفينيسيوس المتابع لتهز الشباك بالدقيقة (36).

وفي بداية الشوط الثاني، وفي حين كانت الجماهير على مدرجات "أنفيلد" تنتظر ردة فعل إيجابية من عناصر الفريق في الشوط الثاني، حدث العكس تماماً وأحرز الريال هدفاً قلب به النتيجة لصالحه برأسية متقنة من البرازيلي الآخر إيدير ميليتاو في الدقيقة 47.

قبل أن يضيف الكابتن بنزيمة الرابع بعد تسديدة اصطدمت بغوميز وخدعت الحارس (د55) ثم الخامس بعدما تلاعب بالدفاع وسدد في الشباك (د67)، ليحقق بطل النسخة الماضية نتيجة تاريخية على ليفربول في ملعبه "أنفيلد".

وبات ريال ثاني فريق يسجل 5 أهداف في مرمى ليفربول في مباراة واحدة في تاريخ المسابقات الأوروبية، بعد أياكس أمستردام الهولندي في كانون الأوّل/ديسمبر 1966 في الكأس الأندية الاوروبية البطلة (5-1)، حسب "أوبتا" للاحصاءات.



وبعد المباراة، قال كابتن ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة، لقناة "موفيستار" الإسبانية، "إنها أمسية مهمة جداً بالنسبة لنا، أريد أن أهدي هذا الفوز إلى رئيسنا الفخري أمانسيو"، مضيفاً "هذا الانتصار له، مع الشخصية والأهداف. نريد الفوز بدوري الأبطال".

وأردف "لقد كانت مباراة جميلة للجميع لأننا بدأنا بشكل سيء بعض الشيء. نعرف أن ليفربول مع جماهيره تعرض لضغط كبير، لكن بعد 15، 20 دقيقة شاهدنا ريال مدريد".

وبهذا الانتصار العريض وضع الريال قدماً في دور ربع النهائي بانتظار مواجهة الإياب التي من المقرر أن تقام في 15 آذار/ مارس القادم على أرض "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وبذلك فشل ليفربول في الثأر من خسارته أمام النادي الملكي بهدف فينيسيوس جونيور في نهائي المسابقة القارية الأم في باريس في أيار/ مايو الماضي، وكذلك لخسارته نهائي 2018 أمام ريال مدريد أيضاً حينما فاز بنتيجة 3-1.

نابولي على مشارف الانجاز

وفي ألمانيا، بات نابولي على مشارف انجاز التأهل إلى ربع النهائي لأول مرة بفوزه في معقل أينتراخت فرانكفورت 2-صفر.

وكالعادة، كان النيجيري فيكتور أوسيمهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا "كفارا" مفتاح فوز نابولي، بعدما سجل الأول هدف التقدم (د40) ومرر الثاني كرة هدف التعزيز بطريقة رائعة لجوفاني دي لورنتسو (د65)، في لقاء أكمله صاحب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد هدافه الفرنسي راندال كولو موانيه (58).

وبهذا الفوز المريح على أرض الفريق الألماني الذي يخوض المسابقة القارية الأم للمرة الأولى نتيجة تتويجه بطلاً لـ"يوروبا ليغ"، قطع متصدر الدوري الإيطالي الذي أضاع أيضاً ركلة جزاء في الشوط الأول عبر "كفارا"، أكثر من نصف الطريق نحو تخطي ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.

ويعود فريق المدرب لوتشانو سباليتي إلى ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في 15 آذار/ مارس من أجل حسم بطاقته إلى ربع النهائي في موسم قاري استثنائي للنادي الجنوبي الذي خرج في صدارة مجموعته بانتصارات كاسحة على ليفربول الإنكليزي (4-1) وأياكس الهولندي (4-1 و6-1) ورينجرز الاسكتلندي (3-صفر و3-صفر).

وفي إطار نفس الدور يلتقي مساء اليوم، إنتر ميلان الإيطالي مع بورتو البرتغالي، فيما يشتضيف نادي لايبزيج الألماني مانشستر سيتي الإنجليزي.