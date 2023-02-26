مانشستر يونايتد يتوج بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية

توّج مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، الأحد، عقب انتصاره على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل في نهائي احتضنه استاد "ويمبلي" في العاصمة لندن.

وعرفت المباراة في بدايتها أفضلية واضحة لفريق نيوكاسل الذي بادر إلى الهجوم بمحاولات خلقت خطورة كبيرة على مرمى الإسباني ديفيد دي خيا، قبل أن يُسجل اليونايتد حضوره هو الآخر بهجمات سريعة أقلقت كثيرا الألماني لوريس كاريوس.

ونجح يونايتد في أخذ الأسبقية من ركلة حرة غير مباشرة نفذها لوك شو بكرة مرفوعة ارتقى لها البرازيلي كاسيميرو عاليا وحولها برأسية جميلة في الجهة اليسرى لمرمى نيوكاسل هدفا أول في الدقيقة 33.

نيوكاسل حاول العودة سريعا إلى أجواء المنافسة، غير أن يونايتد عزز تقدمه بهدف ثان جاء في الدقيقة 39 إثر هجمة مرتدة أنهاها المهاجم ماركوس راشفورد بتسديدة ارتطمت بقدم المدافع الهولندي سفين بوتمان لتغير الكرة مسارها وتعانق الشباك.

بعد الاستراحة ضغط نيوكاسل طويلا واستحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 62 بالمئة، لكن "الشياطين الحمر" حافظوا على توازنهم حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوز كتيبة المدرب تين هاغ.

يذكر أن اللقب هو السادس لفريق مانشستر يونايتد على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، حيث يتصدر ليفربول قائمة أكثر المتوجين بـ9 ألقاب، يليه مانشستر سيتي بـ8 ألقاب.