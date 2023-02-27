الاتحاد التركي لألعاب القوى يتبرع بكافة عائدات بطولة إسطنبول لضحايا الزلزال

مع اقتراب موعد بطولة إسطنبول 2023 لألعاب القوى الداخلية المرتقبة، أعلن الاتحاد التركي لألعاب القوى عن تبرعه بجميع عائدات التذاكر المباعة للبطولة التي ستجرى في إسطنبول لصالح ضحايا الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.

وبعد مرور ما يقرب من 3 أسابيع على "كارثة القرن" التي وقعت في 6 فبراير/شباط، والتي أطلق عليها اسم الزلازل المزدوجة التي حوّلت الكثير من جنوب شرق تركيا إلى ركام، اتخذت العديد من المنظمات الخيرية زمام المبادرة لمساعدة الضحايا ومن بينها الاتحاد التركي لألعاب القوى الذي لم يكن استثناءً.

ومع تحول أكثر من 20.000 مبنى إلى أنقاض، ونزوح حوالي 13 مليون شخص، ناشدت منظمة ألعاب القوى الأوروبية الجمهور على وجه السرعة لتقديم المساعدة الفورية لضحايا الزلزال.

وكشفت المنظمة الأوروبية أنه تماشياً مع الاتفاقية المبرمة بالاشتراك مع الاتحاد التركي لألعاب القوى واللجنة المنظمة، سيتم التبرع بمبلغ 1 يورو من ثمن كل تذكرة مباعة، للمتضررين من كارثة الزلزال.

كما قرر الاتحاد التركي زيادة المساعدات لمداواة جروح الزلزال، وأعلن أنه سيتم التبرع بجميع الأموال المجموعة من مبيعات التذاكر في البطولة لضحايا الزلزال.

وحول هذا الإجراء قال فاتح شينتمار رئيس الاتحاد التركي لألعاب القوى: "بعد هذا الزلزال المدمر، كانت دعوة منظمة ألعاب القوى الأوروبية للتضامن ضرورية، وباعتبارنا الاتحاد التركي لألعاب القوى، فإننا نتبرع بجميع ثمن التذاكر المباعة في البطولة إلى ضحايا الزلزال، ويمكن للجماهير الوصول إلى تذاكر إسطنبول 2023 عبر biletinial.com ".