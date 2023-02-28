مودريتش يتبرع بقميصه في كأس العالم لمنكوبي زلزال تركيا

أعلن نجم ريال مدريد الإسباني وكابتن منتخب كرواتيا لكرة القدم لوكا مودريتش، تبرعه بقميص ارتداه في كأس العالم لصالح متضرري زلزال تركيا.

وأرسل النجم الكرواتي قميصه الذي ارتداه في مواجهة المغرب الأولى في دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، إلى السفارة التركية في زغرب.

وأعرب السفير التركي لدى العاصمة الكرواتية ياووز سليم كيران، في تغريدة عن بالغ شكره للنجم الكرواتي لتبرعه بقميصه لمنكوبي الزلزال.

وأعرب مودريتش، في رسالة عبر فيديو مصور نشره سفير تركيا أيضاَ، عن دعمه وتضامنه مع متضرري الزلزال.

وكان نجم المنتخب التركي السابق لكرة القدم إلهان مانسيز قد عرض القميص الذي ارتداه في مباراة بلاده ضد السنغال في مونديال عام 2002 للبيع في المزاد العلني، ليتبرع بثمنه لصالح المتضررين من الزلزال في تركيا.

كما أعلن لاعب كرة القدم التركي ميريح ديميرال، طرح قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ارتداه في إحدى المباريات والموقع منه شخصياً، في مزاد علني إلكتروني لجمع التبرعات لضحايا زلزال تركيا المدمر.

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.