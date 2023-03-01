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مبابي يتعهد بمساعدة ضحايا زلزال تركيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 01.03.2023 23:26
آخر تحديث في 01.03.2023 23:32
مبابي وميسي خلال حفل جوائز الأفضل للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في باريس 27 فبراير/ شباط 2023 AFP مبابي وميسي خلال حفل جوائز "الأفضل" للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس 27 فبراير/ شباط 2023 (AFP)

تعهد نجم المنتخب الفرنسي ونادي نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الأربعاء، ببذل قصارى جهده لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا.

وقال مبابي، في حدث إذاعي لجمع التبرعات للناجين من الزلازل: "مأساة كبيرة في تركيا، ومجتمع كرة القدم في العالم سوف يجتمع ويدعم تركيا، هذه المساعدة مهمة بالنسبة لي، إنه واجب استثنائي".

ونشر مبابي على حسابه الشخصي في تويتر العلم التركي ورمزاً تعبيرياً للدعاء من أجل تركيا.

وقال مبابي معرباً عن فخره لكونه جزءاً من حملة التبرعات: "أولا بالطبع أحلام الأطفال والناس في غاية الأهمية، أعتقد أنه يمكننا استعادة ابتسامة العديد من الأطفال".

وكان مبابي يتحدث عن حملة المساعدات "كتفاً بكتف" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة التركية، واتحاد كرة القدم التركي، ومؤسسة رابطة أندية الدوري الممتاز، ومجموعة beIN الإعلامية، وبُثت مباشرة على العديد من القنوات الرياضية.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وآخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.

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