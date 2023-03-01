مبابي يتعهد بمساعدة ضحايا زلزال تركيا

تعهد نجم المنتخب الفرنسي ونادي نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الأربعاء، ببذل قصارى جهده لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا.

وقال مبابي، في حدث إذاعي لجمع التبرعات للناجين من الزلازل: "مأساة كبيرة في تركيا، ومجتمع كرة القدم في العالم سوف يجتمع ويدعم تركيا، هذه المساعدة مهمة بالنسبة لي، إنه واجب استثنائي".

ونشر مبابي على حسابه الشخصي في تويتر العلم التركي ورمزاً تعبيرياً للدعاء من أجل تركيا.

🇹🇷🫡🙏🏽… — Kylian Mbappé (@KMbappe) ١ مارس ٢٠٢٣

وقال مبابي معرباً عن فخره لكونه جزءاً من حملة التبرعات: "أولا بالطبع أحلام الأطفال والناس في غاية الأهمية، أعتقد أنه يمكننا استعادة ابتسامة العديد من الأطفال".

وكان مبابي يتحدث عن حملة المساعدات "كتفاً بكتف" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة التركية، واتحاد كرة القدم التركي، ومؤسسة رابطة أندية الدوري الممتاز، ومجموعة beIN الإعلامية، وبُثت مباشرة على العديد من القنوات الرياضية.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وآخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.