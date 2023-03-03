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ألانيا سبور يضع حداً لنتائجه السلبية بفوزه على ضيفه شاك شهير

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.03.2023 23:42
ألانيا سبور يفوز على ضيفه إسطنبول باشاك شهير بهدف وحيد الأناضول ألانيا سبور يفوز على ضيفه إسطنبول باشاك شهير بهدف وحيد (الأناضول)

تمكن نادي ألانيا سبور من إيقاف سلسلة نتائجه السلبية، بتحقيق فوز على ضيفه إسطنبول باشاك شهير بهدف دون مقابل، الجمعة، في افتتاح الجولة 24 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

وسجل ألانيا سبور هدفه الوحيد عن طريق "إيفكان بكير أوغلو"، في الدقيقة 54، قبل أن يُكمل المباراة بـ 10 لاعبين بسبب طرد لاعبه الهولندي ليروي فير بالبطاقة الحمراء المباشرة، عند الدقيقة 70.

وبحث إسطنبول باشاك شهير عن تعديل في الدقائق المتبقية وسيطر على اللعب بشكل شبه مطلق غير أن ألانيا سبور بقي محافظاً على نظافة شباكه.

ويعد هذا الفوز الأول لألانيا سبور بعد 5 هزائم وتعادل، وبات في رصيده 28 نقطة يحتل بها المركز الثامن.

بينما تكبد إسطنبول باشاك شهير خسارته السادسة، هذا الموسم، وتوقف رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع.

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