"كلاسيكو" كأس الملك.. برشلونه ينتصر على مضيفه ريال مدريد

انتصر برشلونة على مضيفه ريال مدريد بهدفٍ دون رد، الخميس، في مواجهة "كلاسيكو" أقيمت لحساب ذهاب دور نصف النهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ودخل الريال أرض ملعبه "سانتياغو برنابيو" مهاجما من العمق بمحاولات يدأت من أقدام "توني كروس ولوكا مودريتش"، غير أن الخطورة في مناطق برشلونة كانت تأتي من التحركات السريعة للبرازيلي "فينيسيوس جونيورز" الذي أرسل كرة عرضية تابعها كريم بنزيما داخل الشباك هدفا ألغاه الحكم بداعي وجود تسلل على المهاجم الفرنسي في الدقيقة 12.

بالمقابل ظهر برشلونة بخطوط مترابطة وبتنظيم دفاعي كبير عززه الأدوار التي يقوم بها سيرجيو بوسكيتس وفرانك كيسي في الوسط، الأمر الذي ساهم كثيرا في تعطيل هجمات الريال في بدايتها قبل أن تصل الكرة إلى المهاجمين.

ورغم أن الريال كان الأكثر فرصا ورغبة في التسجيل إلا أن برشلونة هو من هز شباك "الملكي" إثر كرة استخلصها كيسي في منتصف الملعب قبل أن يمررها إلى فيران توريس الذي أعادها إلى الإيفواري ليُسدد وترتد كرته من تيبو كورتوا وترتطم بالبرازيلي إيدير ميليتاو وتدخل المرمى هدفا عند الدقيقة 26.

بعد ذلك، حاول الريال التعويض سريعا في محاولات بعضها وجدت تير شتيغن حاضرا وبعضها لم يُكتب لها النجاح أبرزها كانت الفرصة التي أضاعها المدافع داني كارفخال بغرابة قبل الدخول إلى غرف الاستراحة بـ 5 دقائق.

في الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض بحثهم عن التعديل بنسق أكثر زخما، وبدوره استمر برشلونة في إبراز قدراته الدفاعية والاعتماد على المرتدات التي كاد أن يخطف كيسي هدفا ثانيا من إحداها عندما سدد في الجهة المعاكسة لكورتا لكن كرته ارتطمت بزميله أنسو فاتي الذي تقمص دور المدافع عن مرمى الريال ومنع فرصة مضاعفة النتيجة على فريقه.

ومرت الدقائق دون أن يتمكن بنزيما وفينيسيوس والبديل ألفارو رودريغيز من جعل فريقهم يتفادى الهزيمة على ملعبه أمام الغريم الأزلي والتاريخي الذي خرج في النهاية بفوز ثمين قبل مباراة العودة في "كامب نو" الأربعاء القادم.