التركية دانشماز بطلة أوروبا بالوثب الثلاثي

حققت التركية طوبى دانشماز، السبت، بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات 2023 بفئة الوثب الثلاثي للسيدات.

واحتلت دانشماز المرتبة الأولى في البطولة المقامة بمدينة إسطنبول، إثر تسجيلها وثبة بارتفاع 14.31 متراً، وهو رقم قياسي على مستوى تركيا بهذه الفئة للسيدات.

وبهذه النتيجة أحرزت دانشماز، الميدالية الذهبية في الوثب الثلاثي للسيدات بالبطولة المقامة بين 2 و5 مارس/ آذار الحالي.

وجاءت خلفها في المرتبة الثانية الإيطالية "داريا داركاش" إثر تسجيلها وثبة 14.20 متراً، وبالمرتبة الثالثة البرتغالية باتريسيا مامونا بعد تسجيلها 14.16 متراً.