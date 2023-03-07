الرجاء المغربي تواجده في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضمن الرجاء الرياضي المغربي تواجده في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الثلاثاء، عقب تغلبه على مضيفه حوريا الغيني بثلاثة أهداف لواحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

تقدم الرجاء مُبكرا عن طريق هدف أحرزه وليد الصبار في الدقيقة 6 بصناعة من يسري بوزوك، ثم عزز محمد النهري النتيجة للضيوف بهدف ثان من إمضاء محمد النهيري.

ومع حلول الدقيقة 63 عاد وليد الصبار وأضاف الهدف الثالث مستغلا تمريرة من محمد زريدة، قبل أن يُسجل بابي عبدو ندياي هدف حوريا الوحيد في الدقيقة 70.

ولحساب نفس المجموعة انتصر سيمبا التنزاني على فيبرس الأوغندي بهدفٍ وحيد أحرزه كلانوس شاما في الدقيقة 45.

ويتصدر الرجاء الترتيب بـ 12 نقطة، يليه سيمبا بـ 6 نقاط ثانيا، وحوريا ثالثا بـ 4 نقاط، وأخيرا فيبرس بنقطة واحدة.