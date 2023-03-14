إسطنبول سبور يفوز على ضيفه سيواس سبور بثلاثية نظيفة

تغلب نادي إسطنبول سبور على ضيفه سيواس سبور بثلاثية نظيفة، الاثنين، في ختام منافسات الجولة 25 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ"، ليواصل بذلك سلسلة نتائجه الإيجابية.

وتقدم إسطنبول سبور مُبكراً في الدقيقة 7 بهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح المقدوني فالون إيتامي، الذي كاد أن يهز شباك سيواس سبور مرة أخرى لولا أن كرته أصابت القائم عند الدقيقة 25.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 59، والتي شهدت تسجيل إسطنبول سبور الهدف الثاني عبر الإنجليزي ديميكو دوهاني، قبل أن يُضيف الكونغولي جايسون لوكيلو ثالث الأهداف مع حلول الدقيقة 88.

وبثلاثيته هذه حقق إسطنبول سبور انتصاره الثالث توالياً والسابع في الدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر بالتساوي مع سيواس سبور الذي يتفوق بفارق الأهداف بالمركز الخامس عشر.

ويحتل غلاطة سراي صدارة الترتيب بـ 57 نقطة، يليه منافسها التقليدي فنربهتشه بـ 51 نقطة، ثم بيشكطاش ثالثاً بـ 46 نقطة.