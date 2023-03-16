رغم فوزه على إشبيلية.. فنربهتشه يودع الدوري الأوروبي

تأهل نادي إشبيلية الإسباني إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته أمام مضيفه فنربهتشة التركي بهدف دون مقابل، الخميس، في إياب دور الـ 16.

ومنذ الشوط الأول فرض فنربهتشه أفضلية واضحة، واستطاع التقدم بهدف أحرزه الإكوادوري إينير فالنسيا في الدقيقة 41 من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني واصل فنربهتشه سيطرته واستحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 62 بالمئة، وسط تراجع كبير لإشبيلية نحو الدفاع لعدم تلقي هدف ثان.

وبالفعل نجحت خطة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي الدفاعية في إبقاء النتيجة على حالها ليتأهل إشبيلية إلى الدور القادم بفارق هدف وحيد، إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز الإسبان بهدفين دون رد.

وفي باقي المواجهات، جدد يوفنتوس الإيطالي تفوقه على فرايبورغ الألماني وهزمه إياباً بهدفين نظيفين ليبلغ هو الآخر دور الربع النهائي، وكذلك فعل مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ريال بيتيس الإسباني بفوزه بهدفٍ دون رد إياباً بعد أن أنهى لقاء الذهاب منتصرا بأربعة أهداف لواحد.

كما لحق فينورد روتردام الهولندي بركب المتأهلين بفوزه الكبير على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بسبعة أهداف لهدف إيابا، بعد أن حسم التعادل بهدفٍ لمثله لقاء الذهاب.