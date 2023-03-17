مواجهات نارية بربع نهائي دوري الأبطال.. حامل اللقب يواجه تشيلسي مجدداً

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت في مدينة نيون السويسرية، الجمعة، عن مواجهات نارية، أبرزها لقاء بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنكليزي، وحامل اللقب ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنكليزي، في تكرار لمواجهة ربع نهائي الموسم الماضي.

وجرت القرعة بحضور النجم التركي السابق "حميد ألتينتوب" باعتبار أن النهائي سيقام في مدينة إسطنبول على ملعب "أتاتورك".

وأوقعت القرعة ميلان صاحب السبعة ألقاب مع جاره نابولي متصدر الدوري الإيطالي، والذي بلغ دور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، كما سيلعب الفريق الإيطالي الآخر إنتر ميلان أمام بنفيكا البرتغالي.

ووفق القرعة، فسيلتقي في نصف النهائي سيلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد وتشلسي مع الفائز من لقاء مان سيتي وبايرن، والفائز من مباراة ميلان ونابولي مع الفائز من مباراة بنفيكا وإنتر ميلان.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الربع النهائي يومي 11 و12 نيسان/أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 في الشهر نفسه.

وفي الدور نصف النهائي سيُقام الذهاب يومي 9 و10 من أيار/مايو القادم، والإياب يومي 16 و17 من ذات الشهر.

يذكر أن ريال مدريد تأهل على حساب تشيلسي في ربع نهائي الموسم الماضي بعدما فاز عليه ذهاباً 3-1، وخسر إياباً 3-2، بينما التقى الفريقان في الموسم قبل الماضي 2021 في الدور النصف نهائي، وكان التأهل من نصيب تشيلسي.

وتوج ريال مدريد بلقب النسخة الماضية عقب فوزه في المباراة النهائية على ليفربول الإنجليزي بهدفٍ وحيد أحرزه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليحقق بطولة دوري الأبطال الـ 14 في تاريخه.