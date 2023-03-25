زلاتان إبراهيموفيتش.. ثاني أكبر لاعب يشارك في تصفيات كأس أوروبا

أصبح اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 41 عاماً ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة في تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم، بعد خسارة بلاده أمام مضيفتها بلجيكا 0-3.

ودفع مدرب السويد ياني أندرسون الجمعة بمهاجم ميلان الايطالي في الدقيقة 73 مكان مهاجم نيوكاسل الانكليزي ألكسندر أيزاك، وهو في سن الـ41 عاماً و172 يوماً.

في بادء الأمر، اعتُبر زلاتان، المولود في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1981، أكبر لاعب يخوض مباراة في التصفيات القارية، لكن تبيّن أن لاعب جبل طارق لي كاتشارو، المولود في 29 أيلول/سبتمبر 1981، قد حطّم الرقم القياسي في مباراة بلاده الجمعة ضد اليونان عن 41 عاماً و176 يوماً.

لكن زلاتان لا يزال متقدماً على حامل الرقم القياسي السابق، حارس المرمى الإيطالي دينو زوف الذي لعب ضد السويد بالذات في 29 أيار/مايو 1983 بعمر 41 عاما وثلاثة أشهر ويومًا واحدًا.

وكان زلاتان أصبح الأسبوع الماضي أكبر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإيطالي.

وقد أصرّ مطلع الأسبوع أنه يريد خوض نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا (في حال تأهل بلاده)، عندما سيكون بعمر الثانية والأربعين، ليصبح أكبر لاعب يخوض النهائيات.