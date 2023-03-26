المغرب يحقق فوزاً تاريخياً على البرازيل بأول اختبار بعد مونديال قطر

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم، السبت، أول فوز عربي على البرازيل خلال مباراة ودية جمعتهما بمدينة طنجة، شمالي المغرب، بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في أول مباراة لهما بعد مشاركتهما في مونديال قطر.

وسجل سفيان بوفال، الهدف الأول في المباراة، ليدخل التاريخ كأول هدف المغربي الأول في مرمى البرازيل.

فيما سجل عبد الحميد صابري الهدف الثاني لمنتخب "أسود الأطلس"، في حين سجل كاسيميرو الهدف الوحيد للبرازيل.

وخاض المغرب ثلاث مباريات سابقة مع البرازيل انتهت كلها بتفوق فريق "السيليساو".

وتأتي المباراة الودية بين المغرب والبرازيل في إطار استعداد المنتخب المغربي لتصفيات نهائيات كأس إفريقيا بساحل العاج في 2024.

ويتصدر منتخب البرازيل لائحة المنتخبات العالمية، بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حين يحتل المنتخب المغربي المرتبة 11 بعد حلوله الرابع في مونديال قطر العام الماضي.

وكان "أسود الأطلس" قد حقق إنجازاً تاريخياً خلال مشاركته في كأس العالم بقطر، بعد أن بلغ دور نصف النهائي، وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور.