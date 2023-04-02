بشيكطاش يحرز فوزاً مثيراً على فنربهتشه على أرضه

حقق فريق بشيكطاش انتصارا مثيرا على جاره فنربهتشه بأربعة أهداف لاثنين، اليوم الأحد، على ملعب "شكري سراج أوغلو"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، سوبر ليغ.

بدأ اللقاء بحذر شديد من الطرفين قبل أن يرتفع نسق اللعب وتحضر الفرص الخطرة وتأتي نتائجها بهدف لصالح فنربهتشه أحرزه الإكوادوري إينير فالنسيا في الدقيقة 41 من علامة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط فنربهتشه بقوة إلى أن تحصل على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 53 طرد على إثرها المدافع البرازيلي والينتون، لكن فالنسيا لم ينجح في إسكانها الشباك.

ورغم النقص العددي إلا أن بشيكطاش انتفض وتمكن من معادلة الكفة عبر المهاجم جينك توسن عند الدقيقة 58 بعد تمريرة من الإنجليزي ناثان ريموند.

وبعد 4 دقائق فقط عاد توسن ليقتنص هدفا ثانيا بصناعة أخرى من ريموند، الذي سجل هدفا ثالثا لفريق بشيكطاش في الدقيقة 75.

فنربهتشه حاول التدارك لكن الكاميروني فينسنت أبو بكر حسم الأمور تماما بهدف رابع مع حلول الدقيقة الأولى من الوقت البديل، قبل أن يوقع عرفان قهوجي على هدف ثان لم يحرم بشيكطاش من تحقيق فوز غاية في الأهمية هو الرابع تواليا والخامس عشر في الدوري هذا الموسم.

وأصبح في رصيد بشيكطاش 52 نقطة عزز بها موقعه في المركز الثالث، بينما توقف عداد نقاط فنربهتشه عند 54 نقطة في المركز الثاني.