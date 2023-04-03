انتقادات لقرار يمنع اللاعبين المسلمين الإفطار بالمباريات في فرنسا

أثار قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عدم إيقاف المباريات موقتاً للسماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم، انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والجمعة، أبلغ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحكّام بعدم إيقاف المباريات موقتاً للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان، بحسب وسائل إعلام محلية، مشيراً إلى أن هذه الممارسة المسموحة في الدوري الإنكليزي، لا تتوافق مع "مبدأ العلمانية في كرة القدم".

وجاء في رسالة للاتحاد أرسلها إلى حكّام المباريات: "تم لفت انتباه الاتحاد لظاهرة توقف المباريات للإفطار في رمضان. لا تتوافق هذه الانقطاعات مع أحكام قوانين الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم".

واستنكاراً للقرار، كتب اللاعب الفرنسي السابق لوكاس ديني، عبر انستغرام: "عام 2023 يمكننا إيقاف المباراة لمدة 20 دقيقة من أجل مراجعة قرارات الحكام، ولكن يُمنع ذلك لمدة دقيقة واحدة من أجل شرب الماء".

فيما رأى أحد مستخدمي موقع "تويتر" أن الاتحاد الفرنسي متناقض ويكيل بمكيالين، مذكراً بالانتقادات التي وجهها الاتحاد لقطر خلال مباريات كأس العالم الأخيرة بسبب "حقوق الإنسان والحرية".

بدورها، نددت جماهير نادي سان جيرمان الفرنسي بطريقتها بقرار الاتحاد الفرنسي، حيث رفعت لافتة كبيرة كتب عليها: "تمرة وكوب من الماء.. كابوس الاتحاد الفرنسي"، وذلك قبل انطلاق مباراة باريس وضيفه ليون ضمن الجولة 29 من الدوري الفرنسي، التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، أمس الأحد.

اللجوء لخداع الحكم

ولتجاوز القرار، اقترح بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اللاعبين اللجوء إلى الخداع خلال اللعب والتظاهر بالإصابة لإيقاف اللعب والسماح لزملائهم الصائمين بالإفطار.

وكتب مستخدم لتويتر: "عادي على حارس أحد الفريقين أن يدعي الإصابة وسيتوقف اللعب حتى يتم إسعاف الحارس ويستغل اللاعبون ذلك ويفطرون".

وهذا ما حصل فعلاً في مباراة نادي فيورنتينا، أمام إنتر ميلانو، السبت، في الدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز فيورنتينا بهدف دون رد.

فقد كشفت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب فيورنتينا، لوكا رانييري، عمد إلى القيام بخدعة ذكية ليمنح فرصة لزميله المغربي، سفيان أمرابط، للإفطار عندما حان وقت أذان المغرب.

ففي الوقت بدل الضائع، وقبل نحو 4 دقائق من انتهاء المباراة، وقع رانييري على الأرض، دون أن يلمسه أحد من الفريق الخصم، وبدأ في التلويح للطاقم الطبي طلبا لتلقي العلاج.

واستغل أمرابط الفرصة وتوجه إلى الخط، حيث "كسر صيامه" بشرب الماء وتناول موزة بسرعة، بحسب ما التقطت عدسات المصورين.

تجدر الإشارة إلى أن قرار الاتحاد الفرنسي جاء نقيضاً لقرار لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، التي أصدرت في بداية شهر رمضان تعليماتها للحكام في الدرجات الممتازة والأولى وباقي البطولات، بضرورة التعامل بطريقة خاصة مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان.

وطلبت لجنة الحكام من حكامها، تسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين، في المباريات التي تتزامن مع أذان المغرب، بحيث يكون بإمكان اللاعبين تناول السوائل أو المكملات الغذائية خلال فترة التوقف على أن يتم استئناف المباراة بعد ذلك مباشرة، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".