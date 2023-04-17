خصام في الجنة.. رونالدو غاضب من تصرفات جورجينا

باتت شريكة لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء والأنفلونسر (مؤثرة)، في دائرة الضوء.

فقد لعبت مؤخرًا دور البطولة في الموسم الثاني من مسلسلها الوثائقي "أنا جورجينا"، الذي يعرض لأول مرة وسط ترقب كبير من الجمهور.

والمسلسل يوثق حياتها اليومية، من روتين لياقتها إلى مشاريعها التجارية وعلاقتها بكريستيانو رونالدو.

تفتخر جورجينا رودريغيز بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقدم باستمرار لمحات عن أسلوب حياتها الفخم.

في الآونة الأخيرة، شاركت مع متابعيها سلسلة من الصور المثيرة للذكريات على إنستغرام، وتحدثت عن فصول الصيف السابقة وحديث خاص عن اليخت الفخم الذي اشترته هي وشريكها، CR7، مقابل 5.5 مليون جنيه إسترليني (6.83 مليون دولار) عام 2020.

احتوى تعليقها على انعكاس للصيف المثالي الذي أمضياه على متن اليخت، معبراً عن تقديره الصادق للتجربة التي لا تُنسى.

ومع ذلك، وفقًا لتقرير من ماركا Marca ومصادر مقربة من El Futbolero، يشير البعض إلى أن رونالدو غاضب من سلوك جورجينا رودريغيز مؤخرًا.

إذ يبدو أنه يشعر أنها أصبحت تهتم بشخصها أكثر وأكثر وأنها لا توليه الاعتبار الواجب له ولمشاعره داخل علاقتهما، بالرغم من شراكتها الطويلة كوالدين.

من الواضح أن ثمة بعض التوتر الكامن بين الزوجين.

إضافة إلى ذلك، واجهت رودريغيز انتقادات بسبب معاملتها لأصدقائها وأصالتها في مسلسلاتها الوثائقية.

فقد شكك بعض المعجبين في أصالة العرض مدعين أنه يبدو مكتوبًا وليس تمثيلًا حقيقيًا لحياتها.

وانتقدها آخرون لإقراضها زوجًا من الأحذية باهظة الثمن لشخص قريب منها، مما أثار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أصبحت جورجينا رودريغيز موضع اهتمام كبير مؤخرًا، سواء سلباً أو إيجابا.

صحيح أن أسلوب حياتها الفاخر وعلاقتها رفيعة المستوى برونالدو جعلتها شخصية مشهورة، لكن تصرفاتها وسلوكها الأخير أثار بعض الجدل والانتقاد.