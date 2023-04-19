ريال مدريد وميلان يعبران إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) ووصيفه ميلان الإيطالي (7) الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما جدد الأول فوزه على مضيفه تشلسي الإنكليزي 2-صفر، وتعادل الثاني مع مواطنه ومضيفه نابولي 1-1 الثلاثاء في إياب ربع النهائي.

وفي ملعب ستامفورد بريدج بلندن فرض المهاجم البرازيلي رودريغو غويش نفسه نجماً لمباراة النادي الملكي بتسجيله ثنائية الفوز في الدقيقتين 58 و80، فيما سجل الفرنسي أوليفييه جيرو (43) هدف ميلان، وأدرك النيجيري فيكتور أوسيميهن التعادل لنابولي (90+3).

وكان ريال مدريد فاز بالنتيجة ذاتها ذهاباً الاربعاء الماضي في العاصمة الاسبانية، فيما فاز ميلان 1-صفر في سان سيرو.

ويلتقي النادي الملكي في الدور نصف النهائي مع مانشستر سيتي الإنكليزي أو بايرن ميونيخ الألماني اللذين يلتقيان الأربعاء على ملعب أليانز أرينا" في ميونيخ إيابا، بعد فوز الأول (3-0) ذهاباً في مانشستر.

فيما يلعب ميلان مع مواطنه إنتر أو بنفيكا البرتغالي، اللذين يلتقيان على ملعب "جوسيبي مياتسا" الأربعاء، بعد فوز الإنتر ذهاباً (2-0).

وأضاف ريال مدريد تشلسي إلى قائمة ضحاياه الإنكليز هذا الموسم بعد تخلصه من ليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً 5-2 خارج الديار و1-صفر إياباً.

"نحن الآن في نصف النهائي"

ونجح ريال مدريد في بلوغ نصف النهائي للمرة الحادية عشرة في الأعوام الـ13 الأخيرة، وعلق مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي عن هذا قائلاً "هذا انجاز رائع للفريق، خضنا مباراة صعبة بعض الشيء والتأهل لم يكن سهلاً لأننا خضنا مباراة ضد فريق قوي عانينا في الشوط الأول وتحسنا في الشوط الثاني وحققنا المطلوب ونحن الآن في نصف النهائي".

وأضاف "الدور نصف النهائي لن يكون سهلاً وسنواجه فريقاً قوياً ولكن إذا لعبنا بهذا الأداء والمستوى سنواصل مشوارنا الى المباراة النهائية".

أما المدرب المؤقت لتشلسي فرانك لامبارد فقال "في هذا المستوى من المسابقة يتعين عليك ترجمة الفرص إلى أهداف، كنا نستحق هز الشباك لكنهم سجلوا هدفا أنهى كل شيء قبل أن يضيفوا الثاني، لا أستطيع لوم اللاعبين على هذا الأداء".

وكانت المواجهة بين الناديين الملكي واللندني إعادة لمواجهتهما في نصف نهائي موسم 2020-2021 حين خرج تشلسي منتصراً (1-1 و2-صفر) في طريقه إلى اللقب، و كذلك ربع نهائي الموسم الماضي حين فاز ريال مدريد ذهاباً خارج أرضه 3-1 وتأهل الى نصف النهائي رغم خسارته إياباً في ملعبه 2-3 بعد التمديد في طريقه إلى اللقب.