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مبابي يحرز هدفي الفوز لفريقه سان جيرمان على أنجيه

وكالة الأناضول للأنباء
Istanbul
نشر في 22.04.2023 13:28
من المباراة الفرنسية من المباراة (الفرنسية)

قاد كيليان مبابي ناديه باريس سان جيرمان للفوز على مضيفه أنجيه بهدفين لواحد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ آ".

فقد وضع الدولي مبابي الباريسيين في المقدمة في الدقيقة 9، حين استثمر كرة وصلته داخل منطقة جزاء المنافس من جوان بيرنات ليُسكنها بيمناه في الشباك.

ونجح مبابي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 26 بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس أنجيه ليُسدد الكرة في الجهة اليمنى للمرمى.

وقبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل أنجيه هدفه الوحيد عن طريق السنغالي ساديا ثيوب بصناعة من مواطنه عبد الله ديبو.

بذلك الفوز عزز باريس سان جيرمان موقعه في قمة الترتيب بوصوله إلى النقطة 75، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير.

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