إسطنبول باشاك شهير يستعيد نغمة الفوز على حساب غيرسون سبور

استعاد نادي إسطنبول باشاك شهير نغمة الفوز بعد فوزه على مضيفه "غيرسون سبور" بأربعة أهداف لهدفين، الاثنين، ضمن الجولة 31 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

إسطنبول باشاك شهير افتتح باب التسجيل عبر البلجيكي عدنان يانوزاي في الدقيقة 16، ثم أضاف البرازيلي جواو فيغويريدو الهدف الثاني عند الدقيقة 25، مستغلاً تمريرة من باتريك سيش.

وبعد مضي 10 دقائق أحرز يانوزاي ثالث أهداف فريقه بصناعة من دانيل اليكستش، قبل أن يعود فيغويريدو ويوقع على الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع لعمر الشوط الأول.

في الشوط الثاني استعاد "غيرسون سبور" توازنه، وتمكن من تقليص الفارق عند الدقيقة 63 عن طريق الإسباني بورخا سانشيز، الذي سجل هدفاً ثانياً لأصحاب مع حلول الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبذلك حقق إسطنبول باشاك شهير انتصاره هذا بعد هزيمتين وتعادل ليرفع رصيده إلى 48 نقطة يحتل بها المركز الخامس، بينما توقف عدد نقاط غيرسون سبور عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.