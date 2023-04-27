هل "سئم" رونالدو حقاً من زوجته؟

أضاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، وهما زوجان مرموقان، الوقود إلى الشائعات المشتعلة بالفعل حول علاقتهما.

وفقًا لماركا Marca، شوهد الاثنان في جدال حاد في الأماكن العامة أثناء صعودهما طائرة، مما أدى إلى تكثيف الشائعات.

تخضع علاقة الزوجين للتدقيق منذ أيام، فيما أشارت عدة تقارير إلى أن الأمور ليست على ما يرام بينهما.

فمنذ وصول لاعب كرة القدم البرتغالي إلى ناديه الحالي، النصر، كانت هناك تكهنات واسعة النطاق بأن العلاقة قد تكون في حالة اضطراب.

ومؤخرا، أيدت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو "سئم منها".

علاوة على ذلك، ظهر حساب جديد يبدو أنه يضيف إلى الشائعات حول ما يمر به الزوجان من صعوبات.

وقد اتصل شاهد بالصحفي الإسباني أبيل بلانيليس وروى له كل ما حدث بين الزوجين فيما يبدو أنه أحد أعنف المعارك بينهما قبل ركوب الطائرة مباشرة.

قال الشاهد "لقد نشب جدال كبير بينهما قبل ركوب الطائرة".

وسائل الإعلام الأخرى أيضًا ذكرت أن كريستيانو مستاء من موقف جورجينا ويشعر أنها أصبحت "متمحورة حول الذات".

واجهت جورجينا، وهي عارضة أزياء إسبانية أرجنتينية، مشاكل مؤخرًا بسبب الطريقة التي تعامل بها صديقاتها.

فيما واجه برنامجها التلفزيوني أيضًا انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لعدم صدقه بما فيه الكفاية، وفي بعض الأحيان، يبدو متكلفًا ومبالغا فيه.

في الآونة الأخيرة، اتصل بها المعجبون بسبب حادثة تتعلق بأحذية جلدية بعد أن شوهدت وهي تقرض زوجًا من أحذية المصممين باهظة الثمن لشخص قريب منها.

ليو كاييرو، صديق والدة لاعب كرة القدم، أدلى بأقسى التصريحات حول علاقة الزوجين.

قال : "كنت أقول منذ شهور إنهم لا يقومون بعمل جيد، ومن المحتمل أن ينفصلوا".

"لقد سئم منها. هذا هو الواقع". وصرح كايرو حتى أنه "لن يكون هناك زواج" وأنهما معًا فقط "لأجل صورتهم أمام المجتمع".