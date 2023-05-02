بالحب والاحترام.. مسعود أوزيل يحتفل مع زوجته بعيد ميلادها الثلاثين

شارك مسعود أوزيل، لاعب كرة القدم التركي الألماني المتقاعد، وزوجته أمينة غولشي، ملكة جمال تركيا السابقة المشهورة، متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بالتهاني بمناسبة عيد ميلاده وعبر الزوجان عن حبهما اللامحدود.

وقد عقد الزوجان قرانهما عام 2019 ولديهما ابنتان، إيدا وإيلا.

في 30 أبريل/نيسان، احتفل أوزيل بعيد ميلاد زوجته غولشي الثلاثين ونشر عدة صور لهما معًا على حسابه على انستاغرام.

وأعرب أوزيل عن حبه العميق لأمينة وتمنى لها كل التوفيق. وكتب:

"عيد ميلاد سعيد لكل شيء. فليمنحك الله كل شيء حسب قلبك. الصحة والسلام أهم شيء... أنا سعيد لأنك هنا؛ أنا سعيد بوجودك. أحبك من كل قلبي".

رداً على ذلك، شاركت غولشه رسالة على حسابها كذلك، شاكرة الجميع ومهنئيها بعيد ميلادها.

كما تضمنت رمزًا تعبيريًا للقلب لإظهار تقديرها للحب الذي تلقته.

وتمضي غولشه كل وقتها مع ابنتها الكبرى إيدا التي تكبر بسرعة.

وأوضحت أنها تريد أن تعيش هذه اللحظات مع ابنتها وقد أخذت استراحة من التزامات العامة لتكريس اهتمامها لإيدا.

ومع ذلك، ألمحت إلى أنها كانت مشغولة مؤخرًا، ووعدت بمفاجأة.

كان الزوجان أيضًا منفتحين حول ثقتهما وحبهما لبعضهما البعض.

قالت غولشي إنها تحب مسعود وتثق به تمامًا، مضيفة أنه لن يخدعها أبدًا.

كما أعربت عن اعتقادها بأن الزواج مقدس ويجب التعامل خلاله بأقصى درجات الاحترام.