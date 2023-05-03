توقيف أكثر من 200 شخص في الدار البيضاء بعد اندلاع أعمال شغب رياضي

أوقف الشرطة المغربية 270 شخصا لتورطهم في أعمال شغب شهدتها مباراة جمعت فريق النادي المكناسي والاتحاد البيضاوي مساء أمس الثلاثاء، حسب بيان لولاية الدار البيضاء، الأربعاء.

وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في مباراتهما الأخيرة بدوري الدرجة الثالثة المغربي، بمدينة الدار البيضاء.

ثم اندلعت أعمال الشغب تسببت في إصابة 40 رجل أمن، وأسفرت عمليات حفظ النظام لمواجهة أعمال الشغب عن توقيف 270 شخصا يشتبه في تورطهم في إلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة وتعريض موظفين عموميين للعنف بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

ولفت البيان إلى أن" 2500 فرد من أنصار النادي المكناسي تعمدوا الالتحاق بملعب العربي الزاولي الذي احتضن المباراة، رغم القرار القاضي بإجراء المباراة بدون جمهور، قبل أن يعمد عدد كبير منهم إلى إحداث أعمال الشغب والعنف ورشق عناصر القوات العمومية وممتلكات المواطنين بالحجارة".

ووفق البيان "أسفرت أعمال الشغب بإلحاق خسائر مادية بـ21 مركبة وسيارة، من بينها حافلة للنقل الحضري وشاحنة تابعة للشرطة، وتكسير الواجهات الزجاجية لشركات خاصة".

وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة، ظاهرة شغب الملاعب في المملكة، وأثارت الخوف من تكرار سيناريو أحداث مشابهة في الماضي، أسفرت عن وقوع ضحايا‪.