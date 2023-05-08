رغم تعادله مع غيرسون سبور.. فنربهتشه يستعيد الوصافة من بيشكطاش

تعادل نادي فنربهتشه مع مضيفه غيرسون سبور بهدفٍ لمثله، الأحد، في مباراة لحساب الجولة 33 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ"، ليستعيد بهذه النقطة وصافة الترتيب من بيشكطاش.

وترجم فنربهتشه أفضليته في البداية إلى هدف التقدم الذي أحرزه البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

فيما تمكن غيرسون سبور من معادلة النتيجة عند 68 عبر البوسني رياض باجيتش، الذي استغل تمريرة من البرازيلي سيرجيو وسددها في أقصى الجهة اليسرى لمرمى فنربهتشه.

ورغم تعثره وصل فنربهتشه إلى النقطة 68 واستعاد المركز الثاني من بشيكطاش بتقدمه بفارق الأهداف، في حين بقي غيرسون سبور بالمركز السادس عشر بـ 28 نقطة.

بينما يتصدر غلاطة سراي الترتيب ب70 نقطة، وبأقل بمباريتين عن بشيكطاش الثاني، وسيلتقي مساء اليوم مع جاره إسطنبول باشاك شهير، فيما يستضيف طرابزون سبور نادي أنقرة غوجو لحساب نفس الجولة.