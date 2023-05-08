غلاطة سراي يهزم خصمه الإسطنبولي باشاك شهير ويتربع على صدارة المجموعة

هزم فريق غلاطة سراي خصمه الإسطنبولي باشاك شهير بهدفٍ للاشيء، الاثنين، على ملعب "نيف" ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

وقد فرض غلاطة سراي أفضليته منذ البداية، واستحوذ على الكرة بنسبة 64 بالمئة في النصف ساعة الأولى، وسط تراجع كبير للاعبي باشاك شهير في مناطقهم الدفاعية تحت تأثير الضغط الهجومي المتواصل لأصحاب الأرض.

ومع دخول الشوط الأول في وقته الضائع نجح الأرجنتيني ماورو إيكاردي في تسجيل هدف غالاطة سراي الأول والوحيد من ركلة جزاء احتسبها الحكم بمساعدة "الفار" الذي أشار إلى وجود لمسة يد على دنيز تورتوش داخل المنطقة المحرمة.

بعد الاستراحة حاول باشاك شهير تدارك تأخره بمحاولات لم ترتق أغلبها للخطورة اللازمة لهز شباك غالاطة سراي، الذي واصل سيطرته فيما بعد وكان قريبا من تعزيز تفوقه في مناسبات عديدة، قبل أن تنتهي المباراة بفوز هو الـ 23 له في الدوري المحلي هذا الموسم.

وبات لدى غلاطة سراي 73 نقطة يتربع بها على قمة الترتيب بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد إسطنبول باشاك شهير عند 48 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى جرت بنفس التوقيت، تغلب حامل اللقب طرابزون سبور على ضيفه أنقرة غوجو بهدفين نظيفين حملا توقيع المهاجم أموت بوزك في الدقيقتين 45+1 و62.

ورفع طرابزون سبور بهذا الفوز رصيده إلى 48 نقطة وصعد إلى المركز الثامن خلف باشاك شهير بفارق الأهداف، في حين ظل أنقرة غوجة بالمركز الثالث عشر بـ 35 نقطة.