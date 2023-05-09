"فرانس برس": صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"

أفاد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، الثلاثاء، أن نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة".

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام،: إن "صفقة ميسي تمت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل"، دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.

وتابع أنّ "العقد استثنائي. أنه ضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".

من جهته، أفاد ناديه الفرنسي باريس سان جرمان الفرنسي، وكالة الأنباء الفرنسية في شكل منفصل أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريا حتى 30 حزيران/يونيو المقبل.

وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي "لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر".

وكان نادي باريس سان جرمان الفرنسي أوقف أخيراً نجمه المتوّج بكأس العالم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي في قطر، بسبب سفره دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة في المملكة الخليجية الثرية.

ويأتي وصول ميسي للسعودية، بعد أشهر من وصول منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر السعودي في صفقة مدوية في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويعتقد أن عقد البرتغالي الممتد حتى حزيران/يونيو 2025 يقدر بأكثر من 440 مليون يورو، ما يجعله الرياضي الأعلى أجراً، بحسب "فوربس".