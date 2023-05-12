اليويفا يؤكد أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيجري في إسطنبول كما هو مخطط له

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في إسطنبول، نافياً بذلك ما انتشر من مزاعم بأن الاتحاد يدرس ترشيح لشبونة كخيار احتياطي إن "حدثت اضطرابات في تركيا بعد انتخابات نهاية هذا الأسبوع".

كانت صحيفة "ديلي ميل" التي تصدر في لندن زعمت أن يويفا تقدم "بطلب غير رسمي" لاتحاد كرة القدم البرتغالي في حال وقوع أي اضطرابات بعد الانتخابات تشكك في استضافة إسطنبول لنهائي البطولة المقرر في 10 يونيو/ حزيران.

وقال يويفا في بيان يوم الجمعة، ردا على ما وصفها "ببعض التقارير الإخبارية غير الدقيقة التي لا أساس لها"، إنه "لا يجري مناقشات مع أي مؤسسات سياسية أو حكومات أو اتحادات كرة وطنية".

كان من المقرر أن يستضيف ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول النهائي في عامي 2020 و2021، لكن قواعد مكافحة فيروس كورونا جعلت ذلك غير عملي. وتدخل اتحاد كرة القدم والحكومة البرتغالية في المرتين. واستضافت لشبونة بطولة مصغرة من 8 فرق كان منها مباراة نهائي دون مشجعين في أغسطس/ آب 2020.

في مايو/ أيار، استضافت بورتو نهائي إنجليزي بالكامل حضره 14 ألف مشجع فقط تمكنوا من مشاهدة فوز تشيلسي بهدف مقابل لا شيء لمانشستر سيتي.

وقد يعود مان سيتي في نهائي هذا الموسم. ويستضيف البطل الإنجليزي فريق ريال مدريد الأربعاء في مباراة العودة في نصف النهائي بعد مباراة ذهاب انتهت بالتعادل بهدف في إسبانيا. وتغلب إنتر ميلان على إيه سي ميلان بهدفين مقابل لا شيء بعد مباراتهما الأولى في الدور نفسه الثلاثاء.