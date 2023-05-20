الوداد المغربي يلحق بالأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضرب نادي الوداد الرياضي المغربي، السبت، موعداً مع الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله على أرض مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين لمثلهما، في إياب الدور نصف النهائي، مستفيداً من فارق الأهداف خارج أرضه، لتعادله سلباً في مباراة الذهاب.

وتقدم صن داونز أولاً عن طريق هدف أحرزه المهاجم ثيمبا زواني في الدقيقة 50، بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وضع بها الكرة عن يسار يوسف مطيع.

وتمكن الوداد من إدراك التعادل عند الدقيقة 72، إثر تمريرة مميزة من يحيى جبران ترجمها أيوب العملود برأسية أكثر تميزا إلى هدف أول للضيوف.

ونجح صن داونز، بعد 7 دقائق فقط، في استعادة التفوق بهدف ثان من كرة عرضية قدمها ثابيلو مورينا إلى بيتر شالوليلي الذي لم يتردد في متابعتها داخل المرمى المغربي.

الوداد أبى أن يفقد لقبه وضغط بقوة حتى تمكن من معادلة النتيجة مجدداً، عبر كرة خاطئة حولها موتوبي مفالا، مهاجم صن داونز، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة واصل الوداد حملة الدفاع عن لقبه ووصل إلى المباراة النهائية مستفيداً من تسجيل هدفين في معقل منافسه، إذ انتهى لقاء الذهاب بالدار البيضاء بالتعادل السلبي.

ويواجه الوداد في النهائي نظيره الأهلي في نهائي مُكرر للسنة الثانية على التوالي، بعد أن تأهل الفريق المصري على حساب الترجي التونسي بفوزه ذهاباً وإياباً (4-0) أمس الجمعة.