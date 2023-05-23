الأرجنتين تلاقي تركيا في مباراة لدعم ضحايا الزلزال

في مبادرة لدعم ضحايا زلزال 6 فبراير/ شباط المزدوج المدمر، جرى الإعلان عن تنظيم مباراة بكرة القدم بين المنتخب الوطني التركي ومنتخب الأرجنتين، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

ويهدف هذا الحدث المرتقب إلى تقديم ريع المباراة للمتضررين من الزلزال، وكذلك لتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أنه فيما لو صدقت الشائعات بأن "نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قاده لإحراز كأس العالم قطر 2022، قد يقود أيضاً منتخب بلاده في هذه المباراة، ما قد يزيد من أهمية المباراة ويثير اهتمام الجماهير في تركيا وخارجها.

وأعرب علي شاهين، رئيس الوفد التركي لبرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عن تفاؤله قائلاً: "المباراة القادمة بين تركيا والأرجنتين، المخطط لها بنية نبيلة للتخفيف من حدة الأزمة ومعاناة ضحايا الزلزال، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير وعميق على العلاقات بين الأرجنتين وتركيا، وكذلك التقارب بين شعبي البلدين".

ولفت شاهين، في تغريدة على تويتر، أن هذه المواجهة التاريخية تمثل أول لقاء على الإطلاق بين المنتخبين التركي والأرجنتيني.

وأضاف أنه وجه دعوة إلى خوليو كوبوس، نائب رئيس الأرجنتين السابق، لحضور هذه المباراة الودية المخصصة لضحايا الزلزال في تركيا، والتي ستقام قريباً، دون تحديد موعدها حتى الآن.

وبالتعاون مع اتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة، تم إرسال اقتراح المباراة إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من خلال السفارة الأرجنتينية في "بوينس آيرس".

كما ستقوم وزارة الشباب والرياضة بكتابة رسالة إلى وزارة الرياضة في الأرجنتين، تؤكد أهمية هذه القضية النبيلة وإمكانية التعاون الهادف.

وبعد عودته إلى الأرجنتين، لم يضيع خوليو كوبوس أي وقت في مناقشة الاقتراح مع وزير الرياضة الأرجنتيني، ما قدم الاستجابة الإيجابية والسريعة، التي كان الوفد التركي يأمل فيها.

كما قامت الصحافة الأرجنتينية بتغطية واسعة النطاق للمباراة المرتقبة، مؤكدة هدفها الخيري في مساعدة ضحايا الزلزال.

كما سيتمكن العائلات والأطفال المتضررون من الزلزال بشكل مباشر من مشاهدة المباراة بشكل مباشر في غازي عنتاب، إحدى الولايات الـ 11 المتضررة من الزلزال، وفق المصدر.

وشدد شاهين على ذلك قائلاً: "نعتقد اعتقاداً راسخاً أن المباراة بين منتخبي تركيا والأرجنتين، المخصصة للتخفيف من معاناة ضحايا الزلزال، لن تعزز الروابط بين الأرجنتين وتركيا فحسب، بل ستعزز أيضاً إحساساً عميقاً بالوحدة بين شعبي البلدين".

وأعرب شاهين عن امتنانه للأرجنتين وكل من يساهم في جعل هذا الحدث حقيقة واقعة، مضيفاً: "لقد كان دعمهم وجهودهم التي لا تتزعزع مفيدة في جلب الأمل والراحة لمن هم في أمس الحاجة إليه خلال هذه الأوقات العصيبة".

يذكر أن ليونيل ميسي، تضامن مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا على حسابه في إنستغرام، للفت الانتباه إلى محنة ضحايا الزلزال.

وقال: "نشهد أياماً حزينة للغاية لآلاف الأطفال وأسرهم المتضررين من الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا. قلبي ينفطر عليهم. عملت اليونيسف بلا كلل في المنطقة لحماية الأطفال منذ البداية . دعمكم لا يقدر بثمن ".