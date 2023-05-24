بلد الوليد يسقط برشلونة وينعش آماله بالبقاء بين الكبار

تغلب نادي بلد الوليد على ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف لواحد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لينعش آماله بالبقاء بين الكبار.

ومنح الدنماركي أندرياس كريستينسن، مدافع برشلونة، هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد دقيقتين فقط من البداية، عندما حاول تشتيت كرة مرفوعة من داروين ماتشيز إلى منطقة الجزاء الكتالونية، لكنه وضعها بالخطأ في مرمى فريقه برأسية باغتت تير شتيغن.

وعرفت الدقيقة 21 احتساب ركلة جزاء لصالح بلد الوليد ترجمها الكندي سايل لارين إلى هدف ثان، قبل أن يعود نفس اللاعب ويقدم كرة على طبق من ذهب سجل منها الإكوادوري غونزالو بلاتا الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وقبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد مستثمراً تمريرة بينية رائعة من الهولندي فرينكي دي يونغ لينفرد ويراوغ الحارس ثم يُسكن الكرة الشباك.

بهذا رفع بلد الوليد رصيده إلى 38 وغادر مؤقتاً مناطق الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر، بينما خسر برشلونة للجولة الثانية على التوالي وظل رصيده متوقفاً عند 85 نقطة في صدارة الترتيب.

يذكر أن برشلونة تُوّج رسمياً بلقب الدوري الإسباني في الجولة 34، حين هزم جاره إسبانيول بأربعة أهداف لاثنين، إذ يبتعد عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد بـ 13 نقطة وعن ريال مدريد، الثالث، بـ14 نقطة (بزائد مباراة عنهما)، وتبقى له مباريتين حتى نهاية الموسم الحالي.