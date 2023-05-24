تفاعل كبير مع فيديو "سجود رونالدو" بعد تسجيله هدف الفوز للنصر على الشباب

لاقى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يسجد على أرض الملعب عقب تسجيله الهدف الثالث لفريقه النصر السعودي في مرمى الشباب، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنعش كريستيانو رونالدو، عبر هذا الهدف، آمال نادي النصر في مواصلة المنافسة على لقب الدوري السعودي بتسجيله هدف الفوز في المباراة التي انتهت 3-2 لصالح النصر على حساب نادي الشباب في قمة مباريات الجولة 28.

وتداول مشجعو النصر وعشرات الآلاف من متابعي كرة القدم وأنصار النجم البرتغالي حول العالم، مقطع الفيديو، الذي التقط من المدرجات، و يظهر "سجود رونالدو" بعد فرحته بهدف التقدم وسط لاعبي النصر.

وانتشر وسما "سجود رونالدو" و "رونالدو يسجد" بشكل كبير، خاصة على منصتي "تويتر" و"فيسبوك".

وتمكن رونالدو من وضع النصر في المقدمة، عندما تجاوز اثنين من المدافعين ليسدد الكرة في الزاوية من خارج المنطقة محرزاً هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 59.

وهذا الهدف هو الرابع عشر للنجم البرتغالي منذ انضمامه للنصر بعد كأس العالم.

رونالدو: أحيي الفريق والجماهير

وقال نجم ريال مدريد السابق، في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أن تكون متأخرا 2-0 أمر صعب للغاية، ولكن كان لدينا إيمان في قدرتنا على العودة، وسجلنا ثلاثة أهداف. لذا أحيي الفريق والجماهير الذين كانوا رائعين اليوم".

وأضاف رونالدو إن الدوري السعودي يشهد تقدماً، وإن يكن بطيئاً، مضيفاً: "أعتقد أن هذا الدوري سيكون ضمن أفضل خمس بطولات في العالم لكنهم يحتاجون إلى الوقت، يحتاجون إلى لاعبين، يحتاجون إلى بنية تحتية".

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 66 نقطة، والذي فاز على الباطن 1-0 في وقت سابق، قبل مباراتين من نهاية الموسم، إذ أن النصر يتخلف عنه بثلاث نقاط في المركز الثاني.