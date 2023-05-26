فوز تونسي حاسم ضد العراق بثلاثية نظيفة في مونديال تحت 20 عامًا

حسم منتخب تونس الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في الارجنتين، المواجهة العربية ضد نظيره العراقي بثلاثية نظيفة الخميس.

وبذلك رفعت تونس رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الأوروغواي التي خسرت امام إنكلترا 3-2 لتتصدر الاخيرة وتضمن أول بطاقة تأهل عن المجموعة.

وسجل اهداف تونس كل من من يوسف سنانة (55) وشيم الجبالي (57) ومحمود غربال (86 من ركلة جزاء).

وكان المنتخب الاميركي الجنوبي تفوق على العراق في الجولة الاولى 4-صفر وسقطت تونس أمام إنكلترا 1-0.

وستكون مواجهة تونس والاوروغواي في الجولة الثالثة حاسمة في تحديد هوية الوصيف، علمًا أن صاحب المركز الثالث يمكن أن يتأهل الى ثمن النهائي كأحد افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وضمن مباريات الخميس ايضا، تعرضت فرنسا لخسارة مفاجئة امام غامبيا 1-2 ضمن منافسات المجموعة السادسة، في حين تعادلت كوريا الجنوبية مع هندوراس 2-2.