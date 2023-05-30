غلاطة سراي يحقق بطولة الدوري التركي للمرة 23 بتاريخه

حقق نادي غلاطة سراي لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ"، للمرة 23 في تاريخه، عقب انتصاره خارج قواعده على أنقرة غوجو بأربعة أهداف لواحد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.

وافتتح غلاطة سراي التسجيل في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، حمل توقيع الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي استقبل كرة من الكوسوفي ميلوت ريشكا وأودعها الشباك.

ورد أنقرة غوجو جاء سريعاً بهدف أدرك به الأنغولي ميلسون التعادل في الدقيقة 16 مستغلاً تمريرة من تايلان أنتاليالي، غير أن إيكاردي ظهر مُجددا ومنح فريقه التقدم بتسجيله هدفا ثانيا عند الدقيقة 38 بصناعة كريم أكتورك أوغلو.

وفي الشوط الثاني واصل غلاطة سراي أفضليته ونجح في إضافة هدف ثالث من تمريرة بينية رائعة قدمها أكتورك أوغلو إلى باريش يلماز الذي انفرد وسدد داخل المرمى في الدقيقة 73.

وبعد مرور 5 دقائق فقط أحرز البرتغالي سيرجيو اوليفيرا رابع أهداف الضيوف بمتابعة رأسية لكرة أرسلها المتألق كريم أكتورك أوغلو من ركلة زاوية.

بهذا الفوز العريض بات في رصيد غلاطة سراي 82 نقطة يتربع بها على قمة الترتيب، في حين يحتل فنربهتشه المركز الثاني بـ 77 نقطة بعد تغلبه على أنطاليا سبور بهدفين من إمضاء، إينير فالنسيا ويها زاجك.

ورفع غلاطة سراي عدد ألقابه في الدوري الممتاز إلى 23 كأكثر المتوجين في تاريخ المسابقة المحلية، يليه فنربهتشه بـ19 لقباً، ثم بشيكطاش ثالثاً بـ16 لقباً.

وعقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، بدأت احتفالات جماهير نادي غلاطة سراي في العديد من الساحات العامة والشوارع في إسطنبول.

يذكر أن غلاطة سراي سيستضيف الوصيف فنربهتشه، الأحد القادم، إلا أن غلاطة سراي تمكن من حسم اللقب قبل هذه القمة المرتقبة.