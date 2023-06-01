السبت آخر مباراة لميسي مع باريس سان جيرمان

أكد مدرب فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي كريستوف جالتيه، الخميس، رحيل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي، مشيراً إلى أنه يشارك السبت القادم، في آخر مباراة له مع الفريق.

وقال جالتيه: إن "ميسي سيرحل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، بعد عامين قضاهما في النادي".

وأشار إلى أن مباراة "باريس سان جيرمان" أمام "كليرمونت"، السبت، ستكون "الأخيرة" لميسي على ملعب "بارك دي برنس".

وأضاف جاليته: "لقد حظيت بشرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. ستكون هذه آخر مباراة له في بارك دي برنس، وآمل أن يتلقى أحر الترحيب".

يذكر أن عقد ميسي مع "باريس سان جيرمان" ينتهي في 30 يونيو/ حزيران الجاري.

ومطلع مايو/ أيار الماضي، كشفت تقارير إعلامية أن ميسي سينتقل إلى السعودية، بموجب عقد قيمته 522 مليون جنيه إسترليني مع أحد الأندية الشهيرة.

ونقلت تقارير إعلامية غربية عن مصدر سعودي، لم تسمه، قوله إن ميسي "سيوقع عقداً ضخماً بقيمة 522 مليون جنية إسترليني، يجعله ينضم إلى الموسم المقبل من الدوري السعودي لكرة القدم".

وبينما لم يكشف المصدر المقرب عن اسم النادي، تحدثت تقارير عدة عن مفاوضات جارية بين ميسي ونادي الهلال السعودي.

واعتبر المصدر أن الصفقة مع ميسي "أنجزت بالفعل" وستشعل مجدداً المنافسة مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حالياً في صفوف نادي النصر السعودي، وكذلك مع نجم ريال مدريد كريم بنزيمة، فيما لو صدقت التقارير التي تتحدث عن نيته التوقيع مع نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

ولم يصدر حتى اليوم، أي تصريح رسمي من اللاعب الأرجنتيني أو مسؤولين سعوديين بشأن ما ورد في التقارير الإعلامية المتداولة.