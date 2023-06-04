إعلام سعودي: ميسي يوقع للهلال وبنزيمة للاتحاد

كشفت وسائل إعلام سعودية، الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيوقع للعب مع نادي الهلال السعودي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، فيما سيوقع الفرنسي كريم بنزيمة، الذي أعلن ريال مدريد رحيله اليوم، مع نادي الاتحاد السعودي.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إنه "من المنتظر أن يوقع أفضل لاعب في العالم، المتوج في مونديال 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقد انتقاله لنادي الهلال في باريس".

وأضافت أن التوقيع سيكون "بحضور الوفد السعودي الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية، قبل وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة، تمهيداً لإعلان الصفقة بشكل رسمي عقب وصوله الرياض، ولم تحدد قيمة الصفقة ولا راتب اللاعب حتى الآن".

وفي سياق متصل، قال رجل الأعمال اليمني حامد المقطري، الصديق المقرب من ميسي وعائلته لوكالة لأناضول، إن "ميسي سيوقع لنادي الهلال السعودي خلال 50 ساعة"، مشيرا أنه "التقى ميسي في باريس في وقت سابق اليوم".

والخميس الماضي، أكد مدرب فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي كريستوف جالتيه، رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي، مشيراً أن الأخير "يشارك السبت (أمس)، في آخر مباراة له مع الفريق".

كما نشرت الحسابات الرسمية للنادي الباريسي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لميسي مرفقة مع عبارة "شكراً ميسي".

ويذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو/ حزيران الجاري.

ومطلع مايو/ أيار الماضي، كشفت تقارير إعلامية أن ميسي سينتقل إلى السعودية، بموجب عقد بقيمة 522 مليون جنيه إسترليني مع أحد الأندية الشهيرة.

ونقلت تقارير إعلامية غربية عن مصدر سعودي (لم تسمه) إن "ميسي سيوقع عقداً ضخماً بقيمة 522 مليون جنية إسترليني، لينضم إلى الموسم المقبل من الدوري السعودي".

وبينما لم يكشف المصدر المقرب عن اسم النادي، إلا أن عدة تقارير غربية تحدثت عن مفاوضات جارية بين ميسي ونادي الهلال السعودي.

واعتبر المصدر السعودي أن "الصفقة مع ميسي أنجزت بالفعل، وستشعل مجدداً المنافسة مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حالياً في صفوف نادي النصر السعودي".

ولم يصدر حتى مساء اليوم الأحد، أي تصريح رسمي من اللاعب الأرجنتيني أو مسؤولين سعوديين بشأن ما ورد في التقارير الإعلامية المتداولة.

بنزيمة إلى الاتحاد السعودي

في شأن متصل، كشفت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، الأحد، أن نادي "الاتحاد" المحلي لكرة القدم توصل إلى اتفاق لانضمام النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى صفوفه، بعد انتهاء تعاقده مع فريق ريال مدريد الإسباني.

ونقلت القناة عن مصادر (لم تسمها)، أن "نادي الاتحاد توصل لاتفاق لضم الفرنسي كريم بنزيمة لصفوفه بعقد يمتد لموسمين".

وأشارت إلى أن "رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع مع بنزيمة لإتمام صفقة انتقال قياسية قادماً من نادي ريال مدريد".

ولم تكشف القناة السعودية عن قيمة الصفقة أو الراتب الذي سيناله المهاجم الفرنسي خلال فترة العقد.

كما لم يصدر إعلان رسمي من نادي الاتحاد السعودي أو بنزيمة حول هذه الصفقة حتى الساعة 13.03 تغ.

يأتي ذلك بعد أقل من ساعة على إعلان نادي العاصمة الإسبانية رحيل بنزيمة عن "الميرينغي" بنهاية الموسم الحالي.

وقال النادي الملكي، في بيان الأحد: "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تنسى مع نادينا".

وانضم بنزيمة إلى ريال مدريد صيف عام 2009، وفاز معه بـ 25 لقباً، 5 منها في دوري أبطال أوروبا، و5 كؤوس عالمية للأندية، و4 كؤوس سوبر أوروبي، و4 مرات بالدوري المحلي، و3 مرات كأس ملك إسبانيا، و4 كؤوس سوبر إسباني.

وكان بنزيمة قد حصل على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم وجائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2022.