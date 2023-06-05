صحفي إيطالي: بنزيمة وقع الجزء الرئيسي من عقده مع الاتحاد السعودي

كشف الصحفي الإيطالي الخبير بشؤون انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، أن كريم بنزيمة وقع على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأضاف، في تغريدة إن "العقد على حد علمه سيكون ساريا حتى 2025، ويتضمن خيار التمديد لموسم إضافي".

وتابع أن اللاعب الفرنسي مهاجم ريال مدريد السابق، سيودّع مشجعي الفريق قبل أن يتوجّه إلى السعودية.

وذكر أن "راتب بنزيمة سيكون قريبا من 200 مليون يورو سنويا، شاملاً العقود والمزايا التجارية".

وأمس الأحد، كشفت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن نادي "الاتحاد" توصل إلى اتفاق لانضمام النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى صفوفه، بعد انتهاء تعاقده مع فريق ريال مدريد الإسباني.

ونقلت القناة عن مصادر (لم تسمها)، أن "نادي الاتحاد توصل لاتفاق لضم الفرنسي كريم بنزيمة لصفوفه بعقد يمتد لموسمين".

ولم تكشف القناة السعودية عن قيمة الصفقة أو الراتب الذي سيناله المهاجم الفرنسي خلال فترة العقد.

كما لم يصدر إعلان رسمي من نادي الاتحاد السعودي أو بنزيمة حول هذه الصفقة حتى الساعة 11.40 تغ.