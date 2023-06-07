طرابزون سبور يُنهي موسمه بخسارة قاسية من باشاك شهير

فاز نادي إسطنبول باشاك شهير على ضيفه طرابزون سبور بثلاثة أهداف لواحد، مساء الثلاثاء، في مباراة لحساب الجولة 38 والأخيرة للموسم الحالي من الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".

ووضع دنيز توروتش متوسط ميدان باشاك شهير فريقه في المقدمة عند الدقيقة 34، ثم منح إرين إلمالي أصحاب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة 48 بكرة حولها بالخطأ في مرماه.

وتمكن البوسني إيدين فيسكا من تقليص الفارق لطرابزون سبور بتسجيله هدفا في شباك فريقه السابق مع حلول الدقيقة 62، قبل أن يُحرز البرازيلي لوكاس ليما ثالث أهداف باشاك شهير في الدقيقة 79.

وأصبح لدى باشاك شهير 62 نقطة مُعززاً موقعه في المركز الخامس، متقدماً بفارق 5 نقاط عن حامل لقب الموسم الماضي طرابزون سبور الذي بقي سادساً.

يذكر أن نادي غلاطة سراي حقق لقب الدوري التركي بتصدره الترتيب برصيد 85 نقطة، متقدماً على فنربهتشه الثاني بـ 77 نقطة.