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مانشستر سيتي وإنتر ميلان يصلان إسطنبول

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 09.06.2023 00:08
فريق مانشستر الإنكليزي أثناء نزوله من الطائرة في مطار إسطنبول الدولي، 8-6-2023 صورة: الأناضول فريق مانشستر الإنكليزي أثناء نزوله من الطائرة في مطار إسطنبول الدولي، 8-6-2023 (صورة: الأناضول)

وصل فريقا مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي إلى مدينة إسطنبول، استعدادً لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، السبت.

وذكرت وكالة الأناضول أن لاعبي الفريقين والكادر الفني والتدريبي وصلوا إلى مطار إسطنبول، الخميس، وتوجهوا إلى الفنادق التي سيقيمون فيها، وسط تدابير مشددة اتخذتها السلطات التركية.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في 10 يونيو/ حزيران الجاري، على أرض ملعب أتاتورك بإسطنبول.

وفي هذا الإطار تم تثبيت مجسم كبير لكأس البطو ميدان تقسيم السياحي الشهير والذي يتوسط إسطنبول، وحظي باهتمام كبير من السياح المحليين والأجانب، حيث التقطوا صورا تذكارية أمامه.

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