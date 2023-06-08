مانشستر سيتي وإنتر ميلان يصلان إسطنبول

وصل فريقا مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي إلى مدينة إسطنبول، استعدادً لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، السبت.

وذكرت وكالة الأناضول أن لاعبي الفريقين والكادر الفني والتدريبي وصلوا إلى مطار إسطنبول، الخميس، وتوجهوا إلى الفنادق التي سيقيمون فيها، وسط تدابير مشددة اتخذتها السلطات التركية.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في 10 يونيو/ حزيران الجاري، على أرض ملعب أتاتورك بإسطنبول.

وفي هذا الإطار تم تثبيت مجسم كبير لكأس البطو ميدان تقسيم السياحي الشهير والذي يتوسط إسطنبول، وحظي باهتمام كبير من السياح المحليين والأجانب، حيث التقطوا صورا تذكارية أمامه.