تُعيد إلى الأذهان الملحمة الكروية في 2005.. إسطنبول تحتضن نهائي أبطال أوروبا

تستعد إسطنبول لاستضافة نهائي إنكليزي إيطالي في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، حين يلتقي فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان، السبت، في مواجهة تُعيد إلى الأذهان الملحمة الكروية في 2005 بين ليفربول وميلان.

وتقام المباراة على استاد أتاتورك الأولمبي/ الساعة العاشرة مساء (+3 تغ)، وهو نفس المكان الذي توج فيه ليفربول باللقب في نهائي هو الأكثر إثارة بإجماع خبراء، عندما نجح في معادلة النتيجة بالشوط الثاني أمام ميلان بعدما تلقت شباكه 3 أهداف في الشوط الأول، قبل أن يتوج باللقب بفوزه في الضربات الترجيحية.

"السماوي" وحلم التتويج الأول

تسعى كتيبة السيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا لتحقيق لقبها الأول في البطولة الأوروبية الأغلى، بعد محاولة يتيمة وصلت فيها إلى النهائي عام 2021 وخسرت حينها أمام تشيلسي بهدف وحيد.

ويعول السيتي لتحقيق اللقب على كوكبة واسعة من نجومه، أبرزهم "السفاح" النرويجي إيرلينغ هالاند هداف البطولة بـ 12 هدفا، والمايسترو البلجيكي كيفين دي بروين، والنجم العربي الجزائري رياض محرز، وإلكاي غوندوغان قائد الفريق الألماني ذو الأصول التركية، والموهبة الإنجليزية فيل فودن.

إنتر والبحث عن الرابعة

بالمقابل، يهدف إنتر ميلان إلى اختتام الموسم على أفضل وجه من خلال رفع الكأس في إسطنبول، وزيادة عدد ألقابه في البطولة إلى 4، بعدما كان قد تأهل سابقا إلى النهائي 5 مرات ورفع الكأس في 3 منها.

ويخوض إنتر ميلان نهائي "شامبيونزليغ" بعد غياب 13 عاما، حينما أحرز اللقب في 2010 بفوزه على بايرن ميونخ الألماني بثنائية نظيفة.

ويعتمد إنتر في النهائي على جهود أبرز نجومه مثل الأرجنتيني المتوج بكأس العالم في قطر 2022 لاوتارو مارتينيز، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والمخضرم البوسني إيدين دجيكو، وقائد المنتخب التركي هاكان تشالهان أوغلو، فضلا عن حارسه الكاميروني أندريه أونانا.

نجوم بـ 1.5 مليار يورو في ليلة إسطنبول

وتقدر القيمة السوقية للاعبي الفريقين في النهائي أكثر من مليار ونصف المليار يورو، حيث تبلغ قيمة لاعبي السيتي حوالي ضعف قيمة الفريق الإيطالي.

وتقدر قيمة لاعبي السيتي بنحو مليار و50 مليون يورو، أغلاهم هالاند بـ 170 مليون يورو، يليه فودن بـ 110 مليون، ثم 80 مليون يورو لكل من دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا، والإسباني رودري.

بينما تبلغ قيمة لاعبي الإنتر حوالي 534.5 مليون يورو، يتصدرهم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بـ 80 مليون يورو، ثم نيكولو باريلا بـ 70 مليون يورو، يليه ميلان سكرينيار بـ 60 مليون يورو.

تدابير أمنية مشددة

اتخذت السلطات التركية إجراءاتها الأمنية والصحية والمواصلات استعداداً للمباراة النهائية، حيث رفعت ولاية إسطنبول التدابير الأمنية في المدينة، وتم تخصيص 15 ألفاً و850 شرطياً سينتشرون داخل الملعب وحوله وفي المطارات ومحطات المواصلات العامة والساحات والفنادق التي تستضيف المشجعين.

كما تخطط بلدية إسطنبول لاستنفار 25 وحدة و117 فرداً من كوادرها من أجل المباراة، وأكملت استعداداتها في الطرقات والمواصلات ومرائب سيارات والمساحاات الخضراء.

وتعتزم البلدية بالتعاون مع إدارة النقل العام في إسطنبول نقل المشجعين الحاصلين على تذاكر للمباراة عبر 500 حافلة إلى الملعب.