الاتحاد التركي لكرة القدم يفخر بنجاح نهائي أبطال أوروبا في إسطنبول

رحب رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، محمد بويوكاكشي، بالبنجاح الكبير للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023 التي لعبت على أرض ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأحد، بخصوص المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي الإنكليزي على إنتر ميلان الإيطالي بهدف مقابل لا شيء.

وأشار بويوكاكشي إلى أن المباراة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان كانت في الوقت نفسه مواجهة بين اللاعبين التركيين إلكاي غوندوغان وهاكان تشالهان أوغلو، واصفا الأمر بأنه مدعاة للفخر.

ولفت أن تركيا استضافت مشجعين من جميع أنحاء العالم لحضور المباراة التي أسهمت في دخول ما يقرب من 200 مليون دولار من القطع الأجنبي لاقتصاد البلاد.

مطار إسطنبول

وللمناسبة، سجل مطار إسطنبول، الأحد، أعلى عدد رحلات يومية في تاريخه، بواقع ألف و749 عملية إقلاع وهبوط.

وتمنت الشركة المشغلة للمطار "İGA" في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رحلات طيبة لجميع ضيوفها.

يذكر أن الرقم القياسي السابق في عدد الرحلات الجوية عبر مطار إسطنبول سجل في 9 يونيو/ حزيران الجاري بواقع ألف و594 بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا، وفق المديرية العامة للطيران الوطني في تركيا.