رئيس تركيا يلعب كرة السلة مع عدد من المسؤولين

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مباراة كرة سلة جمعت عددا من المسؤولين.

وعبر تويتر، نشر وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشقين باك صورة للمباراة.

وقال: "نواصل لعب كرة السلة مع رئيسنا، كما يظهر على الشاشة خلفنا، فإن الفريق الأخضر هو الفائز. نحن في كامل لياقتنا".

وفاز في المباراة الفريق الذي يرتدي القميص الأخضر والذي لعب معه الرئيس أردوغان، بنتيجة 50-22 على الفريق ذو القميص الأبيض.

وشارك في المباراةأيضاً، وفق الصورة، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ونواب حزب العدالة والتنمية مصطفى ورانك ومحمد محرم قصاب أوغلو وألباي أوزالان.