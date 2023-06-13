تصاعد آمال تركيا باستضافة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم

تتطلع تركيا إلى استضافة إحدى نسختي بطولة أمم أوروبا، 2028 أو 2032، فيما سيجري التصويت على ذلك في 10 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

استضافة بطولة أمم أوروبا من الأهداف الكروية الكبيرة التي تسعى لتحقيقها أنقرة، لا سيما بعد النجاح الكبير لتنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في اسطنبول يوم السبت الماضي.

وكانت المباراة بحضور الرئيس الجديد رجب طيب أردوغان وألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

تنافس تركيا عرض المملكة المتحدة وأيرلندا المشترك لاستضافة نسخة يورو 2028، بينما تنافس إيطاليا التي تسعى لاستضافة يورو 2032.

نسخة 2032 ستكون الأقرب بسبب الاعتقاد السائد بأن بطولة 2028 ستذهب إلى بريطانيا وأيرلندا الشمالية.

ستقرر اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المكونة من عشرين عضوا، أين ستنظم النسختان.

اجتمع أعضاء اللجنة مع أردوغان أيضا خلال مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان يوم السبت، والتي انتهت بتتويج السيتي بلقب تشامبيونزلييغ للمرة الأولى في تاريخه.

من جانبه قال محمد بويوكاكشي، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، للأسوشيتدبرس في اسطنبول قبل المباراة النهائية "بالتأكيد نرغب في الفوز باستضافة البطولة لأننا نرى أن بلدنا قادر دائما على تنظيم مثل هذه الأحداث الكبيرة بنجاح".

تحاول تركيا منذ فترة طويلة إقناع يويفا بقدرتها على استضافة البطولة القارية حتى قبل وصول أردوغان إلى السلطة عندما فشل الترشح الأول عام 2002 لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2008.

ملعب أتاتورك الأولمبي، الذي تم تجديده في السنوات الماضية لاستيعاب ما يقرب من 72 ألف مشجع، مهيأ لمزيد من التحسينات.

وقال بويوكاكشي "البطولة الأوروبية في تركيا قد تضيف قيمة كبيرة لنا، ولدينا القدرة على المساهمة في كرة القدم الأوروبية."