مبابي أبلغ ناديه الباريسي بانتهاء عقده الحالي في عام 2024

أوضح مصدر مطلع على المفاوضات أن نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي أبلغ ناديه، الاثنين، برسالة أنه لن يقوم بتفعيل بند العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025.

وكان بطل العالم عام 2018 والوصيف العام الماضي مع منتخب بلاده فرنسا، والذي أبدى ريال مدريد الاسباني على الخصوص اهتمامه بالتعاقد معه، مدد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.

وأعلن مبابي عن قراره، الاثنين، في خطاب أرسله الى النادي حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قريب من المفاوضات، مؤكداً المعلومات الواردة من صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليومية.

ولم يرد المقربون من مبابي على الفور على سؤال بهذا الخصوص في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وأوضح المصدر أن باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي، لا ينوي ترك مهاجمه البالغ من العمر 24 عاماً يرحل في صفقة حرة في نهاية عقده في عام 2024، مما يفتح الباب أمام انتقال هذا الصيف إذا فشلت المفاوضات بين الطرفين بحلول 31 تموز/ يوليو المقبل.

وفي حال رحيله، سيكون نادي العاصمة يتيماً من جوهرة خط هجومه، بعد أسابيع قليلة من انتهاء عقد نجمه الآخر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده معه وقرر الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي، كما أن مستقبل النجم البرازيلي نيمار غير واضح.

وكان مبابي ألمح سابقاً إلى إمكانية رحيله في عام 2024، وذلك خلال حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في 28 أيار/ مايو الماضي، عندما اختير أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للعام الرابع على التوالي.

وقال حينها: "قلت إنني سألعب في العام المقبل في باريس سان جرمان. لا يزال لدي عقد لمدة عام لذا سأحترم عقدي".