كرواتيا تقسو على هولندا وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

بلغت كرواتيا نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مساء الأربعاء، بعدما هزمت مضيفتها هولندا، بأربعة أهداف لاثنين، على ملعب "فينورد" في العاصمة روتردام.

منتخب "الطواحين" افتتح باب التسجيل عن طريق دونيل مالين، في الدقيقة 34، الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء من مواطنه ماتس ويفر ثم سددها في الجهة اليمنى بعيداً عن متناول الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وتمكن اندريج كراماريتش تعديل النتيجة لكرواتيا، عند الدقيقة 55، من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة تعرض لها القائد لوكا مودريتش في المنطقة المحظورة، قبل أن يقلب ماريو بازاليتش النتيجة لصالح الضيوف بهدف ثان أحرزه في الدقيقة 72 مستثمراً تمريرة عرضية من لوكا إيفانوستش.

وتمكنت هولندا من تسجيل التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة بعد دربكة أمام المرمى الكرواتي استغلها المهاجم نوا لانغ ووضع الكرة داخل الشباك.

ومع استمرار الكفتين متعادلتين لجأ الطرفان إلى الأشواط الإضافية، حيث شهدت الدقيقة 6 من الشوط الأول توقيع برونو بيتكوفيتش على هدف ثالث رائع منح به التفوق للكروات عندما سدد كرة قوية من خارج حدود الجزاء الهولندية.

وجاءت رصاصة الرحمة بأقدام المخضرم مودريتش الذي أنهى آمال الهولنديين في تسجيل عودة أخرى من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني.

وتلتقي كرواتيا في النهائي، المقرر يوم الأحد 18 حزيران/يونيو الجاري، مع الفائز من مواجهة إسبانيا وإيطاليا التي ستجري، مساء اليوم الخميس، على أرض استاد "دي غروليش فيست" في مدينة أنشخيده بهولندا.