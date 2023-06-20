تصفيات "يورو2024": تركيا تعزز صدارتها لمجموعتها بفوز على ويلز

تغلبت تركيا على ضيفتها ويلز بهدفين نظيفين، الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أوروبا "يورو 2024" بكرة القدم، لتعزز بهذا الفوز صدارة مجموعتها برصيد 9 نقاط.

وقدم المنتخب التركي مباراة كبيرة فرض خلالها أفضليته، واستحق بعد محاولات عديدة أن يأخذ الأسبقية بهدف سجله أموت ناير في الدقيقة 72 مستغلاً تمريرة من باريش يلماز.

وعزز المنتخب التركي تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 80 عن طريق آردا غولر بصناعة من أوركون كوكو، لتحقق تركيا فوزها الثاني توالياً والثالث في مشوار التصفيات مقابل هزيمة واحدة كانت أمام كرواتيا.

وعززت تركيا موقعها بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، تليها أرمينيا بـ 6 نقاط، وويلز ثالثاً بـ 4 نقاط، وكرواتيا رابعاً بـ 4 نقاط من مبارتين، وأخيراً لاتفيا بدون أي نقطة.

وفي إطار المجموعة الثالثة اكتسحت إنكلترا ضيفتها مقدونيا الشمالية بسبعة أهداف دون مقابل تناوب على تسجيلها كل من، هاري كين (هدفين)، وبوكايو ساكا (ثلاثية)، وماركوس راشوفورد، وكالفين فيليبس، في الدقائق 29، 38، 45، 47، 51، 64، 73.

وتتزعم إنكلترا ترتيب مجموعتها برصيد 12 نقطة، ثم تأتي أوكرانيا بالمركز الثاني بـ 6 نقاط، وإيطاليا ثالثاً بـ 3 نقاط من مباراتين، ومقدونيا الشمالية رابعاً بـ 3 نقاط، وخامساً مالطا بدون أي نقطة.

وبدورها فازت فرنسا بصعوبة على ضيفتها اليونان بهدفٍ وحيد جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم كيليان مبابي في الدقيقة 55.

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة الثانية بـ 12 نقطة، وتأتي اليونان ثانياً بـ 6 نقاط، ثم إيرلندا بـ 3 نقاط، وهولندا رابعاً بـ 3 نقاط أيضا من مباراتين، وجبل طارق بالمركز الأخير بدون نقاط.