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ميسي سيلعب أول مباراة مع ناديه انتر ميامي يوم 21 يوليو القادم

وكالة اسوشيتد برس
إسطنبول
نشر في 20.06.2023 23:11
ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان يحتفل بتسجيل هدفه الأول 8 أبريل 2023 رويترز ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان يحتفل بتسجيل هدفه الأول 8 أبريل 2023 (رويترز)

قال ليونيل ميسي إنه قد يخوض أول مباراة له في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع انتر ميامي يوم 21 يوليو/ تموز القادم في مباراة على أرض الفريق.

قال مالك النادي خورخي ماس لوسائل إعلام يوم الاثنين إن ناديه وميسي اتفقا على شروط وينهيان الأعمال الورقية والتأشيرة. وأكد الفريق تفاصيل محددة الثلاثاء من بينها أن ميسي سيوقع عقدا حتى نهاية موسم 2025 مع خيار الاستمرار حتى 2026.

ستكون قيمة عقد ميسي 50 مليون دولار إلى 60 مليون دولار كل عام، وفق ما قاله الفريق الثلاثاء. ولا يمكنه التوقيع حتى يوليو/تموز بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ميسي، 35 عاما، أعلن يوم 7 يونيو/ تموز انضمامه لميامي. وستكون أول مباراة له في فورت لوديرديل أمام كروز أزول في كأس الدوريات.

أكد الفريق الثلاثاء أيضا أنه سيزيد سعة ملعب دي آر في بي إن كيه بثلاثة آلاف مقعد الأسابيع الأربعة المقبلة ليتسع لنحو 22 ألف شخص.

وقال ماس لميامي هيرالد "أعتقد أنه سيكون هناك دائما مرحلة ما قبل وما بعد ميسي عندما نتحدث عن الرياضة في الولايات المتحدة. لدي اعتقاد راسخ بقوة بأننا نستطيع أن نخلق في أمريكا الشمالية والولايات المتحدة إن لم يكن أعظم دوري، فهو واحد من أعظم دوريين في العالم. لا أستطيع أن أصف مدى ضخامة هذا الإعلان."

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