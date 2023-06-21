كانتي يلحق بمواطنه بنزيمة في صفوف الاتحاد السعودي

لحق لاعب الوسط الفرنسي المخضرم انغولو كانتي بمواطنه النجم كريم بنزيمة في صفوف نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما أعلن فريق مدينة جدة، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، عن ضمّه رسمياً لمدة ثلاث سنوات.

ونشر نادي الاتحاد في وقت متأخر، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب تشلسي الإنكليزي السابق البالغ 32 عاماً يستعرض العقود المقدّمة له ويظهر علامات الرفض على وجهه ثم يقول في ختامه "هل صدقتم ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة. أنا نمر الآن".

وأوضح النادي أن "عقد كانتي، الذي سيرتدي الرقم 7، يمتد لثلاث سنوات، وتم توقيع العقد صباح الثلاثاء بعد أن أكمل فحوصاته الطبية في أحد المراكز المتخصصة في دبي".

وذكرت تقارير إعلامية أن كانتي سيحصل مع "النمور" على راتب يصل إلى 100 مليون دولار في الموسم.

وكان نادي الاتحاد، الذي يقوده مدرب توتنهام ولفرهامبتون السابق نونو إسبيريتو سانتو، قد نجح في ضم النجم الفرنسي بنزيمة، الهداف السابق لريال مدريد الإسباني وحامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، في السادس من الشهر الحالي.

ترحيب بنزيمة

ونشر النادي مقطع فيديو لبنزيمة يخاطب مواطنه قائلاً "مرحبا انغولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز بوكس تو بوكس (لاعب الوسط الدفاعي) في العالم والآن أنا سعيد باللعب معك مرّة أخرى وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية. أراك في جدة".

ردّ عليه كانتي "شكراً كريم سعيد برؤيتك مجدداً، شكراً على كلماتك، أنا سعيد باللعب معك، مع أفضل لاعب في العالم وأنا متحمس جداً للعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة. أراك قريباً" في اشارة إلى ملعب نادي الاتحاد "الجوهرة المشعة".

تشلسي يشيد

وكتب رئيس النادي أنمار الحائلي "يسير العمل في كل وقت واتجاه ومهما بلغت التحديات ليكون الفريق في الموعد الموسم المقبل ليس فقط من أجل اسم نادينا ولكن لتمثيل الكرة السعودية في استضافة المونديال العالمي في مملكتنا الغالية والبطولة الآسيوية والبطولات المحلية.. مرحباً بنمرنا الجديد كانتي".

وتستضيف السعودية كأس العالم للاندية المقبلة في كانون الأول/ ديسمبر، بمشاركة الاتحاد كونه بطل الدوري في الدولة المضيفة.

وكان الحائلي ألمح مع نائبه أحمد الكعكي إلى إتمام صفقة التعاقد قبل دقائق من إعلانها رسمياً بنشرهما تغريدة WelcomeBox2Box، في إشارة لمركز اللاعب في خط الوسط الدفاعي.

وأشاد تشلسي الأربعاء بلاعب وسطه السابق "لا يمكن أن نقول بما فيه الكفاية عن مدى تأثير انغولو في تشلسي. أداؤه المتفاني في وسط الملعب ساهم بالعديد من الألقاب وضمن له مكاناً في تاريخ النادي".

طاقة هائلة

وكان مصدر في النادي السعودي كشف لفرانس برس مطلع الشهر أن كانتي انضم لنادي مدينة جدة، قبل أن يضيف في اليوم التالي ان انتقاله عُلّق بسبب مشكلات في الفحص الطبي، علماً أن اللاعب غاب لستة أشهر عن صفوف تشلسي الموسم الماضي وعن مونديال قطر مع منتخب فرنسا، بسبب مشاكل في عضلة الفخذ الخلفية.

مسيرة كانتي

وكان كانتي، لاعب الارتكاز المعروف بطاقته الهائلة وصاحب 53 مباراة دولية، أحد عناصر منتخب فرنسا المتوج بلقب مونديال روسيا 2018، وأحرز لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم مع ليستر سيتي في 2016 وتشلسي في 2017، بالاضافة إلى دوري أبطال أوروبا مع الفريق اللندني في 2021. بدأ مسيرته مع بولوني في 2012، ثم حمل ألوان كاين بين 2013 و2015 قبل الانتقال إلى ليستر سيتي.

وتعرّض كانتي لسلسلة من الاصابات ابعدته ستة أشهر عن الملاعب في الموسم المنصرم.

ولم يخض اللاعب الذي انتهى عقده مع الـ"بلوز" سوى 9 مباريات بينها سبع في الدوري الإنكليزي واثنتان في دوري الأبطال، وابعدته الاصابة عن مونديال قطر 2022 الأخير.

وتستمر انتدابات الأندية السعودية للاعبين المخضرمين المتوجين بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، بعد بنزيمة (35 عاماً)، المتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، والبرتغالي كريستيانو رونالدو القادم إلى النصر في كانون الثاني/يناير الماضي في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.

وكانت السلطات السعودية أعلنت تحويل أربعة أندية سعودية، من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75 بالمئة منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

والصندوق السعودي هو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للسعودية بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، من الاستحواذ على رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

وتستهدف السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، استقطاب أكثر من عشرة لاعبين نخبويين لإطلاق "دوري تنافسي" بدءاً من العام المقبل، على ما أفاد مصدر لوكالة فرانس برس.

والشهر الماضي، رأى رونالدو (38 عاماً) أن الدوري السعودي "سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية".