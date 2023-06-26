جدة السعودية تستضيف نسخة 2023 من كأس العالم للأندية

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الاثنين، مدينة جدة في المملكة العربية السعودية لاستضافة نسخة 2023 من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها أواخر هذا العام.

جاء ذلك بحسب بيان نشره "الفيفا" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بعد أن قرر مجلس الاتحاد الدولي منح السعودية شرف تنظيم هذه النسخة في فبراير/ شباط الماضي من دون الإعلان عن اسم المدينة.

كما أكد الاتحاد السعودي، في بيان منفصل، أن اختيار "عروس البحر الأحمر" لمونديال الأندية القادم، "جاء بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جدّة الأسبوع الماضي؛ للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل من هذا العام".

وأكد رئيس الاتحاد، ياسر بن حسن المسحل، "استعداد مدينة جدّة لتنظيم نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية، وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، في ضوء تاريخ المدينة الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وامتلاكها مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والبنى التحتية"، بحسب البيان.

وأضاف المسحل: "استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية، يجسّد فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليًّا، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، وإظهار الوجه الحقيقي للمملكة، وتسليط الضوء على حسن ضيافة شعبها وشغفه الكبير بكرة القدم".

وشدد المسحل "على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة".

ومن المقرر أن تشارك 7 أندية في البطولة المقبلة هي، الاتحاد السعودي المستضيف، ومانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا.

كما يشارك أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية "كونكاكاف"، في انتظار تحديد بطل أمريكا الجنوبية.