3 ميداليات لتركيا في بطولة أوروبا تحت 20 سنة للمصارعة- سيدات

حصدت المصارعات التركيات 3 ميداليات إحداها ذهبية، في منافسات بطولة أوروبا تحت 20 سنة، التي تستضيفها إسبانيا.

وقال الاتحاد التركي للمصارعة في بيان، الخميس، إن المصارعة التركية طوبى دمير توّجت بالذهبية بعد فوزها على منافستها الرومانية جورجيانا كارلا ليركا، في نهائي وزن 55 كيلوغرام.

وفي وزن 50 كيلوغرام، حصلت التركية زيردا دمير على الميدالية الفضية بعد خسارتها في النهائي أمام منافستها الأوكرانية فكتوريا سلوبودينيوك.

كما حصلت التركية سويم أقباش على البرونزية إثر فوزها على الصربية يوفانا راديفوييفيتش في وزن 59 كيلوغرام.