سوريا تستضيف التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس

وافق الاتحاد الدولي لكرة السلة منح سوريا حق استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وهذه هي المرة الاولى منذ اندلاع الصراع الذي تلا الثورة ضد نظام الأسد منذ نحو 12 عاما التي تستضيف فيها سوريا بطولة كبيرة في هذا الحجم.

وأوقعت القرعة سوريا في المجموعة الثانية الى جانب السعودية وكازاخسنان واندونيسيا والهند.

ومن المقرر إقامة التصفيات من 12 الى 20 آب/أغسطس القادم.

يذكر أنه تم توزيع المنتخبات الاسيوية على خمس مجموعات ويتأهل منتخب واحد في ختام التصفيات إلى أولمبياد باريس 2024 الذي سيقام بالفترة من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس.

وأكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة طريف قوطرش عن أهمية استضافة سوريا للتصفيات، وقال "هي مسألة مهمة جدا استضافتنا لأول مرة لتصفيات أولمبية بعد انقطاع كبير عن المشاركات الخارجية".

وأضاف قوطرش "ستقام التصفيات في مدينة دمشق حصرا بطلب من الاتحاد الآسيوي من أجل المطارات، ونسعى لظهور منتخبنا بشكل جيد".